Lại Lý Huynh xếp trên hàng loạt kỳ thủ mạnh của Trung Quốc

Đây là lần đầu tiên Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á được tổ chức, gồm 5 môn thi đấu: Cờ vua, cờ tướng, cờ vây, bài bridge và xoay rubik.

Lại Lý Huynh tạm dẫn đầu ở môn cờ tướng tại Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á 2025, tính đến trưa nay (Ảnh: H.V).

Trong đó, môn cờ tướng là môn được chú ý hàng đầu, bởi trong môn này xuất hiện nhà ĐKVĐ thế giới Lại Lý Huynh, kỳ thủ đầu tiên không phải là người Trung Quốc từng vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn của giải đấu này.

Sau khi Lại Lý Huynh giành ngôi vô địch cờ tướng thế giới hồi cuối tháng 9 vừa rồi, giới cờ tướng Trung Quốc đầy khát khao đánh bại kỳ thủ của Việt Nam. Chính vì thế, đội tuyển cờ tướng của quốc gia tỷ dân gửi đến Singapore lực lượng kỳ thủ rất hùng hậu.

Dù vậy, sau 6 vòng đấu của môn cờ tướng tại Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á 2025, Lại Lý Huynh vẫn bất bại, với 4 trận thắng và hai trận hòa, giành được tổng cộng 10 điểm. Với điểm số này, Lại Lý Huynh dẫn đầu bảng, tính đến trưa nay.

Ở trận đấu gần nhất diễn ra sáng nay (14/11), Lại Lý Huynh có trận hòa 1-1 với siêu kỳ thủ người Trung Quốc Vương Vũ Bác.

Chiều nay, Lại Lý Huynh sẽ tái ngộ Doãn Thăng ở vòng 7. Doãn Thăng là người từng để mất ngôi vô địch thế giới hồi tháng 9 vừa rồi, về tay Lại Lý Huynh. Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á lần đầu tiên sẽ kết thúc vào ngày mai (15/11).