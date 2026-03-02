Báo chí thế giới thán phục chức vô địch của đội tuyển billiards Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam với hai vận động viên (VĐV) Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Đức trong trận chung kết rạng sáng nay.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam thắng Thụy Điển 2-1 ở bán kết tối qua (1/3), thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết lúc rạng sáng 1/3 (theo giờ Việt Nam).

Hai tay cơ Trần Quyết Chiến (thứ 4 từ trái sang) và Nguyễn Trần Thanh Tự (thứ 3 từ trái sang) trên bục cao nhất của giải thế giới (Ảnh: UMB).

Sau khi chúng ta giành ngôi vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới (World Championship 3 Cushion National Team) năm nay, trang chủ của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) viết: “Đội tuyển Việt Nam trở lại với ngai vàng. Việt Nam là nhà vô địch năm 2024, Á quân năm 2025 và giờ họ một lần nữa vô địch trong năm 2026”.

“Billiards Việt Nam là đội tuyển giữ ưu thế tốt nhất thế giới trong những năm gần nhất, chứ không phải Bỉ và Hàn Quốc (các cường quốc billiards thế giới). Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Tự giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đội chủ nhà Đức trong trận chung kết.

Cụ thể, Trần Quyết Chiến hạ Martin Horn với tỷ số 40-30 sau 17 lượt cơ. Còn Nguyễn Trần Thanh Tự thắng Ibraimov 40-38 sau 28 lượt cơ”, UMB viết thêm.

Ngoài ra, trang chủ của Liên đoàn Billiards thế giới miêu tả khá kỹ chiến thắng của các tay cơ trong trận chung kết, bởi đấy là chiến thắng phản ánh rõ năng lực và bản lĩnh của các VĐV Việt Nam.

UMB bình luận: “Tay cơ Trần Quyết Chiến từng bị dẫn trước 29-30 bởi Martin Horn trong trận chung kết. Nhưng khi Trần Quyết Chiến tung ra "series" lên đến 11 điểm để chạm mốc 40 điểm trước, Martin Horn chẳng thể làm gì hơn”.

Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Tự giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ hai vô địch đồng đội thế giới (Ảnh: UMB).

“Ở thời điểm Trần Quyết Chiến kết thúc trận đấu của mình, ngay bàn kế bên, Nguyễn Trần Thanh Tự đang dẫn Ibraimov 37-28. Tay cơ của Việt Nam gặp chút vấn đề ở những điểm số cuối cùng. Nguyễn Trần Thanh Tự bỏ lỡ một số cơ hội để kết thúc sớm trận đấu, tạo điều kiện cho Ibraimov thu ngắn cách biệt.

Tuy nhiên, cách biệt này chỉ được rút ngắn đến mức 38 điểm (Thanh Tự thắng 40-38). Về phía Trần Thanh Tự, anh đã thay thế xứng đáng vị trí của Bao Phương Vinh ở đội tuyển Việt Nam (năm 2024, đội tuyển Việt Nam vô địch nhờ bộ đôi Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh)”, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của UMB.

Trong khi đó, trang ScandAsia có trụ sở tại khu vực Bắc Âu miêu tả chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước một đội Bắc Âu trên hành trình lên ngôi vô địch: “Đội tuyển billiards Việt Nam đánh bại đội tuyển Thụy Điển 2-1 tại bán kết giải carom 3 băng vô địch đồng đội thế giới”.

“VĐV Trần Quyết Chiến thắng Torbjorn Blomdahl 40-36, trong khi David Pennor thắng Thanh Tự 40-38 để san bằng tỷ số 1-1 giữa hai đội.

Trận bán kết buộc phải thi đấu thêm loạt “song tô” (có tính chất tương tự như loạt sút luân lưu trong bóng đá, 4 tay cơ của hai đội luân phiên thi đấu trên cùng một bàn), nơi đội tuyển Việt Nam thắng 15-7. Qua đó, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc”, ScandAsia viết tiếp.

Sau khi giành ngôi vô địch thế giới trên đất Đức, theo kế hoạch, các tay cơ của đội tuyển billiards sẽ về đến TPHCM vào chiều tối mai (3/3).