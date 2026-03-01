Billiards Việt Nam xuất sắc vào bán kết giải vô địch carom 3 băng thế giới

Trận tứ kết diễn ra rạng sáng nay (1/3, theo giờ Việt Nam), tại Đức. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở tứ kết là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai vận động viên Trần Quyết Chiến (phải) và Trần Thanh Tự đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết (Ảnh: Minh Điền Billiards).

Trần Quyết Chiến đi tiên phong cho đội tuyển Việt Nam, anh đối đầu với đối thủ Tayfun Tasdemir. Trước đối thủ quen thuộc, Trần Quyết Chiến dù gặp đôi chút khó khăn, nhưng vẫn giành chiến thắng 40-34 sau 15 lượt cơ.

Chiến thắng này của Trần Quyết Chiến giúp đội tuyển billiards carom 3 băng Việt Nam dẫn trước 1-0.

Đến trận đấu đơn thứ hai, Trần Thanh Tự chạm trán tay cơ Berkay Karakurt của Thổ Nhĩ Kỳ. Trần Thanh Tự khởi đầu cực tốt, anh liên tiếp ghi điểm để dẫn trước đối thủ đến 24-8.

Tuy nhiên, sau đó Berkay Karakurt ngược dòng đầy bản lĩnh, dẫn lại 32-28. Trong chuỗi lên điểm liên tiếp của mình, tay cơ người Thổ Nhĩ Kỳ có lúc ghi đến 12 điểm liên tục.

Thế trận giằng co cho đến điểm số 38-37, để rồi Trần Thanh Tự bứt hẳn lên, ghi thêm hai điểm quyết định, giành chiến thắng 40-37. Chung cuộc, đội tuyển billiards carom 3 băng Việt Nam thắng 2-0, giành quyền vào bán kết.

Đối thủ của Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Tự ở bán kết sẽ là đội tuyển Thụy Điển. Trận bán kết diễn ra lúc 17h chiều nay, theo giờ Việt Nam.