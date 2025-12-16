Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết khiến đối thủ “hít khói” ở cự ly 10.000m

Trên đường chạy sân vận động Supachalasai (Bangkok, Thái Lan), đội tuyển Điền kinh đã thi đấu thăng hoa để lập cú "hat-trick" vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong buổi chiều ngày 15/12 tại SEA Games 33.

Ở nội dung 10.000m, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa khẳng định vị thế “nữ hoàng” cự ly dài của điền kinh Việt Nam. Bước vào cuộc đua, chân chạy quê Bắc Giang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý, không chỉ bởi bảng thành tích đồ sộ qua các kỳ SEA Games, mà còn bởi khả năng kiểm soát nhịp độ và bản lĩnh thi đấu đã trở thành dấu ấn riêng.

Cũng như ở cự ly 5.000m, tuyển điền kinh nữ Việt Nam gần như không có đối thủ tại đấu trường SEA Games. Chân chạy Bắc Giang từng bước siết chặt tốc độ, bào mòn sức bền của đối thủ trước khi tách nhóm và độc chiếm đường chạy.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, Lê Thị Tuyết sớm vươn lên chiếm lĩnh đường chạy, duy trì vị trí dẫn đầu trong phần lớn thời gian thi đấu với nhịp độ đều đặn, buộc các đối thủ phải bám đuổi trong trạng thái chịu sức ép liên tục.

Tuy nhiên, ở thời khắc quyết định, Nguyễn Thị Oanh đã chứng tỏ đẳng cấp của một nhà vô địch khi tăng tốc mạnh mẽ và vươn lên vượt qua đàn em ở 400m cuối để giành tấm HCV với thành tích 34 phút 27 giây 93.

Nữ vận động viên cán đích với cú bứt phá mạnh mẽ, tạo khoảng cách rõ rệt so với người đồng đội phía sau. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Nguyễn Thị Oanh giành HCV ở cự ly 10.000m, sau kỳ SEA Games 32 tại Campuchia. Với phong độ ổn định và nền tảng thể lực vượt trội, Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục tấm HCV còn lại ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games năm nay.

Chân chạy Bắc Giang cũng đã giành HCV ở cự ly 5.000m, góp phần tạo nên một kỳ SEA Games 33 thành công nữa cho điền kinh Việt Nam.

Trước đó, mở đầu ngày thi đấu thăng hoa của điền kinh Việt Nam, Quách Thị Lan là người mang về tấm HCV đầu tiên khi cán đích ở nội dung sở trường 400m rào nữ với thành tích 56 giây 82.

Đáng chú ý, đây mới là tấm huy chương vàng cá nhân đầu tiên của Quách Thị Lan tại đấu trường SEA Games. Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn với cô gái sinh năm 1995 này khi đây có thể sẽ là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng của cô.

Tiếp nối niềm vui từ chiến thắng của đồng đội, Nguyễn Trung Cường tiếp tục mang về tấm HCV cho điền kinh Việt Nam ở nội dung sở trường 3.000m chướng ngại vật.

Ở chung kết, VĐV người Hà Tĩnh chủ động bứt lên dẫn đầu ngay từ những vòng đầu, tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi trước khi cán đích đầu tiên với thời gian 8 phút 55 giây 32, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games.

Điền kinh Việt Nam khép lại ngày thi đấu với cú bứt phá ấn tượng khi mang về 3 tấm HCV, nổi bật là dấu ấn của hai gương mặt nữ giàu bản lĩnh. Nguyễn Thị Oanh tiếp tục xô đổ những cột mốc lịch sử với chiếc HCV thứ 14 tại SEA Games, trong khi Quách Thị Lan đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ bằng chiến thắng thuyết phục ở nội dung sở trường.

Không chỉ dừng lại ở ba lần bước lên bục cao nhất, các VĐV điền kinh Việt Nam còn đóng góp thêm 5 HCB và 2 HCĐ, đến từ những cái tên như Nguyễn Đức Sơn, Lê Quốc Huy, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Ngân, qua đó tạo nên một ngày thi đấu giàu cảm xúc và thành công cho đội tuyển tại SEA Games 33.