Hoàng Hên phô diễn kỹ thuật trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam

Chiều 30/3, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), thầy trò HLV Kim Sang Sik có buổi tập chính thức làm quen sân, sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia vào 19h tối mai (31/3). Dù trận đấu chỉ mang tính thủ tục khi đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027, nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn quyết tâm giành chiến thắng trước đội khách.

Hoàng Hên thổ lộ rõ sự háo hức khi được quay trở lại sân Thiên Trường, nơi anh và Xuân Son từng “gieo sầu” cho nhiều hàng thủ tại V-League.

Trước buổi tập, HLV Kim Sang Sik vòng quanh sân kiểm tra chất lượng và độ nảy của mặt cỏ.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Trận đấu ngày mai sẽ là một thử thách mới đối với các cầu thủ. Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo thêm động lực, tiếp tục cạnh tranh ở các giải đấu sắp tới. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không lùi bước, và hướng tới một màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà”.

Hoàng Hên thể hiện khá tốt trong trận đấu ra mắt với Bangladesh, tuy nhiên chân sút này vẫn chưa có được bàn thắng.

Trường hợp khác là Xuân Son, sau quãng thời gian chấn thương cầu thủ này vẫn đang tìm lại phong độ, trong trận giao hữu ít ngày trước anh có nhiều cơ hội rõ rệt nhưng đều chưa thể đưa được bóng vào lưới.

Sau màn khởi động làm nóng, các cầu thủ được chia thành ba nhóm để chơi “bóng ma” nhằm làm quen với bóng. Trong bài tập này Hoàng Hên liên tục thể hiện kỹ thuật đánh lừa các đồng đội khiến bầu không khí buổi tập trở nên rất vui vẻ.

Ở trận đấu tới, sự cạnh tranh trong khung gỗ vẫn khá thú vị khi Đặng Văn Lâm đã có 90 phút thi đấu tốt trước Bangladesh, tuy nhiên đẳng cấp của Nguyễn Filip vẫn luôn được thể hiện trong các buổi tập.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia vào 19h tối mai trên sân Thiên Trường. Dù chỉ mang tính thủ tục, nhưng trận đấu này cũng là cơ hội để chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục thử nghiệm đội hình với 2 cầu thủ nhập tịch là Xuân Son và Hoàng Hên.