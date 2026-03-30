HLV Cklamovski: "Malaysia quyết tâm thắng tuyển Việt Nam vì danh dự"

“Cảm ơn chủ nhà Việt Nam đã đón tiếp nhiệt tình. Ngày hôm qua, chúng tôi đến đây và tập một buổi tại sân Thiên Trường. Trước đó, chúng tôi đã tập huấn tại Thái Lan với kết quả tích cực. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai gặp đội tuyển Việt Nam”, HLV Peter Cklamovski mở đầu buổi họp báo trước trận vào sáng 30/3.

HLV Peter Cklamovski thể hiện rõ khát vọng muốn đánh bại tuyển Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Nhà cầm quân người Malaysia cũng nhấn mạnh quyết tâm giành chiến thắng, bất chấp việc đội nhà đã không còn cơ hội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027: “Malaysia đã trải qua quãng thời gian khó khăn. Trận đấu tới mang ý nghĩa danh dự với cả hai đội, không chỉ đơn thuần là câu chuyện vé dự vòng chung kết Asian Cup. Sau những gì đã diễn ra, tôi rất thất vọng khi không thể góp mặt ở vòng chung kết.

Tuy nhiên, lúc này tôi chỉ tập trung vào những điều có thể kiểm soát. Sau chuyến tập huấn, tôi tự hào về toàn đội khi tất cả đã nỗ lực hết mình và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng”.

Do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, tuyển Malaysia đã bị AFC xử thua 0-3 ở các trận đấu gặp Việt Nam và Nepal trong năm ngoái. Trước lượt trận cuối cùng của vòng loại, Malaysia chỉ có 9 điểm, kém tuyển Việt Nam 6 điểm. Như vậy, tuyển Việt Nam đã có vé dự vòng chung kết, trong khi Malaysia chắc chắn phải "ngồi nhà" xem giải đấu châu lục.

Trước thềm trận đấu quan trọng vào tối mai (31/3), HLV Cklamovski đã có những đánh giá tích cực về cầu thủ nhập tịch Endrick, người được cho là “hiểu rõ bóng đá Việt Nam”, khi đang thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Công An TP.HCM.

“Endrick là một cầu thủ chất lượng. Kinh nghiệm thi đấu tại Việt Nam của cậu ấy mang lại nhiều giá trị cho toàn đội trong quá trình chuẩn bị. Các cầu thủ của chúng tôi cần duy trì sự tập trung để tạo ra màn trình diễn tốt nhất trên sân”, HLV Cklamovski chia sẻ.

Hậu vệ Dion Cools tham gia họp báo (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong khi đó, hậu vệ Dion Cools tỏ ra thận trọng khi nhận định về đối thủ cũng như tình hình của tuyển Việt Nam.

“Sau một tuần tập luyện tại Thái Lan, toàn đội đã sẵn sàng và đảm bảo thể trạng tốt nhất. Đây luôn là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Cá nhân tôi luôn cố gắng thi đấu và cống hiến tối đa, và trận ngày mai cũng không phải ngoại lệ. Hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, Cools nói.

Khi được hỏi về sự bổ sung lực lượng của tuyển Việt Nam với sự xuất hiện của hai cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên so với trận lượt đi, Dion Cools cho biết Malaysia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Chúng tôi đã phân tích rất rõ. Đây đều là những cầu thủ chất lượng, và toàn đội sẽ làm mọi cách để hạn chế tối đa khả năng của họ”, hậu vệ này khẳng định.