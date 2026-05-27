Đội tuyển Argentina ra thông báo quan trọng về Lionel Messi

Tình trạng thể lực của Messi đang là mối quan tâm lớn của đội tuyển Argentina trước thềm World Cup 2026. Mới đây, siêu sao số 10 đã dính chấn thương gân kheo và phải rời sân sớm trong trận đấu với Inter Miami.

Messi không tham dự trại huấn luyện đầu tiên của đội tuyển Argentina (Ảnh: Getty).

Theo HLV Scaloni, chấn thương của Messi không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, siêu sao số 10 sẽ không tham gia trại huấn luyện đầu tiên của đội tuyển Argentina tại Buenos Aires vào đầu tháng 6.

Phát biểu trước báo giới, HLV trưởng đội tuyển Argentina cho biết: “Theo những thông tin ban đầu, tình hình chấn thương của Messi không quá tệ. Giờ đây, chúng tôi cần phải xem tình hình của cậu ấy tiến triển thế nào. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn chờ kết quả xét nghiệm của cậu ấy để xem có giống với báo cáo y tế ban đầu hay không.

Tôi luôn muốn Messi gia nhập đội tuyển quốc gia với thể trạng tốt nhất nhưng thực tế không bao giờ diễn ra như vậy. Không chỉ riêng Messi, nhiều cầu thủ khác của Argentina cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này là quá trình phục hồi chức năng của các cầu thủ để họ có thể đạt phong độ cao nhất ở World Cup”.

HLV Scaloni lúc này cũng đang lo ngại về tình hình chấn thương của nhiều cầu thủ Argentina khác. Thủ thành Emiliano Martinez đã bị gãy ngón tay trong lúc khởi động trước trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg. Thủ thành này đã nén đau tham dự trận đấu này nhưng vẫn cần thời gian hồi phục. Anh được kỳ vọng sẽ kịp trở lại trong trận mở màn của Argentina và Algeria vào ngày 10/6.

HLV Scaloni vẫn đang chờ đợi tình trạng chấn thương của Messi (Ảnh: Getty).

Trung vệ Cristian Romero của Tottenham cũng đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương dây chằng đầu gối phải. Hai hậu vệ cánh Nahuel Molina của Atletico Madrid và Gonzalo Montiel của River Plate (những người dự kiến sẽ có tên trong danh sách dự World Cup) cũng đang gặp vấn đề về cơ bắp.

Trong khi đó, tiền vệ Nico Paz của Como phải nghỉ thi đấu thời gian qua vì chấn thương đầu gối. Tiền vệ cánh Nicolas Gonzalez của Atletico Madrid cũng đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương rách cơ.

HLV Scaloni cho biết tất cả các cầu thủ bị chấn thương sẽ được đánh giá tình trạng sức khỏe cho đến khi công bố đội hình cuối cùng (dự kiến vào ngày 2/6). Sau đó, đội tuyển Argentina sẽ có hai trận giao hữu gặp Honduras (6/6) và Iceland (9/6) trước khi bước vào World Cup 2026. Ở giải đấu này, La Albiceleste sẽ nằm chung bảng với Algeria, Áo và Jordan.