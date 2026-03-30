Đối thủ tụt sâu hạng, tuyển Việt Nam sáng cửa lọt vào top 100 thế giới

Sau chiến thắng trước Bangladesh trong trận giao hữu vào ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 2,38 điểm. Lúc này, “Những chiến binh sao vàng” đang có 1.216 điểm và xếp thứ 103 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đáng chú ý, ở lượt trận FIFA Series diễn ra vào đêm qua, Trinidad & Tobago đã thất bại 1-4 trước Venezuela. Điều đó khiến họ tụt 5 bậc, xuống vị trí thứ 102 thế giới (xếp ngay trên đội tuyển Việt Nam).

Trong bối cảnh Trinidad & Tobago rớt hạng, tuyển Việt Nam ngày càng tiến gần hơn đến top 100 thế giới. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang kém đội xếp thứ 100 là Mozambique khoảng 8 điểm. Khoảng cách của các đội bóng xếp trên đội tuyển Việt Nam như Tajikistan, Mozambique hay Luxembourg khá sít sao.

Theo tính toán, nếu giành chiến thắng trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 (19h ngày 31/3), đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm 9,75 điểm. Nếu các đội bóng xếp trên sảy chân, “Những chiến binh sao vàng” có thể cán top 100.

Đây là thành quả đáng ghi nhận của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang Sik. Trước đó, đội tuyển Việt Nam từng tụt sâu xuống thứ 119 thế giới vào tháng 10/2024. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, chúng ta đã thực hiện bước thăng tiến đáng kể. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng vươn lên thứ 92 thế giới vào từ tháng 5 đến tháng 8/2021.

Việc trở lại top 100 không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng mà còn giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện nhóm hạt giống ở Asian Cup 2027. Ở thời điểm này, chúng ta đang tạm thời được xếp vào nhóm hạt giống số 3 (dự kiến) trước lễ bốc thăm.

Dù trận đấu với đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3 không còn tính chất quyết định nhưng nó vẫn rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik “đòi nợ” sau thất bại 0-4 ở lượt đi (sau đó được AFC xử thắng 3-0) và tạo đà thăng tiến trong tương lai.