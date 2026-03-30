HLV Kim Sang Sik: "Ưu tiên Asian Cup, nhưng thắng Malaysia vẫn là mục tiêu"

“Tôi rất vui và biết ơn khi đội tuyển giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup năm sau. Dù kết quả trận đấu ngày mai ra sao, chúng tôi vẫn trân trọng sự ủng hộ của người hâm mộ. Toàn đội đã nỗ lực hết mình để đạt được thành quả này”, HLV Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo trước trận vào sáng 30/3.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm: “Trận đấu ngày mai sẽ là một thử thách mới đối với các cầu thủ. Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo thêm động lực, tiếp tục cạnh tranh ở các giải đấu sắp tới. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không lùi bước, và hướng tới một màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà”.

HLV Kim Sang Sik họp báo trước trận gặp Malaysia tại Thiên Trường (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia trong trận đấu tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào tối mai, nhằm "phục hận" thất bại 0-4 ở lượt đi vào tháng 6 năm ngoái. Dù AFC sau đó đã xử Malaysia thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện, ông Kim vẫn nhấn mạnh rằng kết quả ban đầu đã để lại nhiều tiếc nuối cho toàn đội và người hâm mộ.

“Thất bại 0-4 là nỗi buồn với toàn đội và người hâm mộ. Sau phán quyết vừa rồi, chúng tôi có thêm động lực. Ngày mai, toàn đội quyết tâm giành chiến thắng”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Trước câu hỏi về sự tự tin, đặc biệt khi truyền thông Malaysia kỳ vọng đội nhà phục hận và đối thủ thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch so với trận gặp trước trong khi Việt Nam có thêm một số nhân tố quan trọng, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Đội nào cũng muốn chiến thắng, Malaysia không phải ngoại lệ. Họ vắng 7 cầu thủ, nhưng chúng tôi cũng thiếu một số cái tên như Đình Bắc. Toàn đội đang có quyết tâm và sự tự tin cao cho trận đấu ngày mai”.

Đoàn Văn Hậu tham dự họp báo cùng HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng chia sẻ quan điểm tương tự, khẳng định mục tiêu chiến thắng. “Dù là trận giao hữu hay mang tính thủ tục, khi đã ra sân, chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng vì màu cờ sắc áo và để tri ân người hâm mộ”, Văn Hậu nói.

Nhắc lại trận thua ở lượt đi, Văn Hậu không giấu được sự tiếc nuối: “Tôi theo dõi trận đấu tại nhà và rất tiếc khi đội thất bại. Trong bóng đá luôn có thắng, có thua, nhưng khi đó chúng ta phải thi đấu trên sân khách, chịu nhiều áp lực từ khán giả. Hy vọng ở lượt về, người hâm mộ sẽ đến sân đông đảo, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm động lực để toàn đội giành chiến thắng”.