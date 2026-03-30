Báo Indonesia chỉ ra vấn đề lớn với Xuân Son

Xuân Son chưa để lại dấu ấn trong trận đấu với Bangladesh vào ngày 26/3 vừa qua. Kể từ khi trở lại ở V-League, tiền đạo này cũng không đạt phong độ khi chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 5 trận đấu ở mùa giải này.

Sau trận đấu với Bangladesh, HLV Kim Sang Sik cho rằng Xuân Son cần “kiểm tra lại” cân nặng của mình. Tờ Super Ball bình luận: “Xuân Son có vẻ như gặp vấn đề ở thời điểm này. Sau trận đấu với Bangladesh, HLV Kim Sang Sik đã yêu cầu tiền đạo sinh năm 1997 kiểm tra cân nặng.

Điều đó khiến cho người hâm mộ đang thực sự nghi ngờ về Xuân Son ở thời điểm này. Bản thân ngôi sao gốc Brazil cũng thừa nhận gặp vấn đề ở chân nên chưa thể hiện được tốt nhất. Tuy nhiên, Xuân Son rất muốn đập tan chỉ trích với phong độ trên sân cỏ”.

Tờ báo của Indonesia cũng bình luận về quyết tâm của Xuân Son. Họ bình luận thêm: “Sân Thiên Trường là nơi quá quen thuộc với tiền đạo gốc Brazil. Anh đã gắn bó tại đây trong những năm tháng đỉnh cao cùng CLB Nam Định.

Chính vì vậy, việc được thi đấu trên sân này là lợi thế lớn với Xuân Son. Bản thân cầu thủ này luôn thể hiện quyết tâm tỏa sáng khi đối đầu với Malaysia, đội bóng từng thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam trước khi bị xử thua”.

Cuối cùng, tờ Super Ball cảnh báo đội tuyển Malaysia: “Malaysia đã tụt dốc thê thảm xuống vị trí thứ 135 thế giới sau khi bị xử thua hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Tình hình của đội bóng này đang rối ren. Nếu họ tiếp tục thất bại trước đội tuyển Việt Nam, Malaysia sẽ càng rơi xuống sâu hơn trong vực sâu khủng hoảng”.

Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik có thể lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.