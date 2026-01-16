Thắng U23 Jordan, U23 Nhật Bản giành vé đầu tiên vào bán kết giải châu Á

Thắng luân lưu Jordan, U23 Nhật Bản tiến vào bán kết

Trận tứ kết đầu tiên của giải đấu năm nay giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan diễn ra rất kịch tính. Đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc vất vả hơn nhiều so với dự đoán trước giờ bóng lăn.

U23 Jordan là đội ghi bàn thắng trước trong trận đấu này (Ảnh: AFC).

Chính U23 Jordan là đội mở tỷ số trong trận đấu này chứ không phải U23 Nhật Bản. Phút 30, Ali Azaizeh nhận bóng sau đường chuyền ngược về của đồng đội, anh sút bóng tuyệt đẹp từ khoảng 20m, đánh bại thủ môn đội Nhật Bản, ghi bàn giúp U23 Jordan dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao. Cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn trong những phút còn lại trong hiệp một. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Đôi bên chơi ăn miếng trả miếng (Ảnh: AFC).

Bất lực trước hàng thủ đối phương trong hiệp một, nhưng U23 Nhật Bản sớm tìm thấy bàn san bằng tỷ số ngay đầu hiệp hai.

Phút 50, pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ Nhật Bản đưa bóng đến chân của Furuya. Cầu thủ này sút chéo góc, ghi bàn gỡ hòa cho U23 Nhật Bản.

U23 Nhật Bản là đội giành chiến thắng chung cuộc (Ảnh: AFC).

Cũng trong hiệp thi đấu thứ nhì, mỗi bên bị công nghệ VAR từ chối một tình huống đá phạt đền. Hòa nhau 1-1 trong giờ thi đấu chính thức, đôi bên phải đá thêm hai hiệp phụ. Ở hiệp phụ, vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm, trước khi hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Ở loạt “đấu súng” cân não, U23 Nhật Bản tỏ ra chính xác hơn, họ thắng 4-2. Qua đó, U23 Nhật Bản trở thành đội đầu tiên giành quyền lọt vào bán kết giải U23 châu Á 2026.

Đối thủ của U23 Nhật Bản trong trận đấu bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia vào ngày mai (17/1).