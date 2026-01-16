Tình huống hy hữu khiến U23 Jordan ôm hận trước U23 Nhật Bản

Thắng luân lưu Jordan, U23 Nhật Bản tiến vào bán kết

Trận tứ kết mở màn giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan đã diễn ra theo kịch bản nghẹt thở và kịch tính ngoài dự kiến. Dù được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Nhật Bản vẫn phải trải qua một cuộc tra tấn thể lực thực sự trước đại diện Tây Á.

Bất ngờ xảy ra ở phút 30 khi Ali Azaizeh đưa U23 Jordan vươn lên dẫn trước. Phải sang đầu hiệp hai, Nhật Bản mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Furuya. Tỷ số này được giữ nguyên suốt 90 phút chính thức và cả hai hiệp phụ bế tắc, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua.

Thủ thành U23 ăn mừng quá sớm khiến đội nhà bị loại (Ảnh: CMH).

Tại đây, thủ thành Abdel Rahman Suleiman của U23 Jordan đã mắc lỗi hớ hênh khiến anh phải ôm hận. Cụ thể, ở lượt sút thứ hai khi Nhật Bản đang dẫn 1-0. cú sút của cầu thủ áo xanh bị thủ môn Jordan cản phá thành công.

Tuy nhiên, trong lúc Suleiman còn đang mải mê ăn mừng, trái bóng bay ngược lên không trung bất ngờ rơi xuống, xoáy thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến.

Pha bóng hy hữu này đã đảo ngược hoàn toàn cảm xúc tại sân vận động. Các cầu thủ Nhật Bản vỡ òa như từ cửa tử trở về, trong khi thủ môn Jordan gục ngã vì sự chủ quan tai hại.

Bước ngoặt khó tin này không chỉ giúp U23 Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trên chấm phạt đền mà còn chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết, để lại một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất tại VCK U23 châu Á 2026.

Đối thủ của U23 Nhật Bản ở trận bán kết sẽ là đội chiến thắng ở cặp tứ kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia diễn ra vào lúc 22h30 ngày 17/1.