FIFA dập tắt hy vọng dự World Cup của tuyển Italy và Indonesia

Trong thời gian qua, đội tuyển Iran vẫn chưa xác nhận tham dự World Cup 2026. Họ đã bị FIFA từ chối yêu cầu chuyển địa điểm thi đấu từ Mỹ sang Mexico. Điều đó khiến nhiều người lo ngại đội bóng Tây Á sẽ rút lui khỏi giải đấu này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố tuyển Iran sẽ tham dự World Cup (Ảnh: FIFA).

Theo tờ ESPN, FIFA đã chuẩn bị sẵn phương án “chữa cháy” trong trường hợp Iran rút lui. Họ dự kiến sẽ tổ chức vòng play-off đặc biệt với sự tham gia của hai đội bóng châu Á và hai đội bóng châu Âu. Những đội bóng như Italy, Đan Mạch, Indonesia, UAE… sẽ tham dự vòng đấu này.

Tuy nhiên, hy vọng nhỏ nhoi của những đội bóng này đã bị dập tắt. Phát biểu trong một sự kiện ở Mỹ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố: “Đội tuyển Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup. Chúng tôi hy vọng rằng cho tới thời điểm đó, tình hình sẽ tốt hơn.

Điều đó sẽ giúp ích để giải đấu diễn ra tốt đẹp. Dù thế nào, đội tuyển Iran vẫn tham dự World Cup 2026. Họ đại diện cho những người dân của mình ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Các cầu thủ cũng rất muốn thi đấu ở giải đấu này”.

Hai tuần trước, người đứng đầu FIFA trực tiếp đến thăm đội tuyển Iran trong đợt tập huấn tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ). Đó là động thái để động viên toàn đội tham dự World Cup 2026.

Đội tuyển Italy gần như hết cơ hội tham dự World Cup (Ảnh: Getty).

Chủ tịch Gianni Infantino nói thêm: “Tôi đã tới xem đội tuyển Iran thi đấu. Họ là đội bóng khá giỏi. Thực sự, tôi cảm thấy những cầu thủ Iran khát khao thi đấu. Thể thao nên tách khỏi chính trị”.

Ông Gianni Infantino cũng thừa nhận rằng không phải lúc nào cũng có thể tách biệt thể thao và chính trị. Ông chia sẻ: “Chúng ta sống trên Trái Đất, chứ không phải ở hành tinh khác. Nhưng các bạn biết đấy, chúng tôi đang cố gắng thực hiện gắn kết tinh thần thể thao trên khắp thế giới”.

Ở World Cup 2026, đội tuyển Iran sẽ nằm chung bảng với New Zealand, Bỉ, Ai Cập.