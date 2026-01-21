HLV U23 Hàn Quốc chỉ ra vấn đề của đội nhà trước khi gặp U23 Việt Nam

Trong trận bán kết giải U23 châu Á, U23 Hàn Quốc đã thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Nhật Bản. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Lee Min Sung đã tan mộng giành chức vô địch giải đấu. Ở trận tranh hạng ba, đội bóng xứ Kim Chi sẽ đối đầu với U23 Việt Nam.

U23 Hàn Quốc thất bại trước U23 Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Min Sung đã nói về vấn đề của U23 Hàn Quốc trong thất bại trước U23 Nhật Bản. Ông cho biết: “Trong hiệp một, các cầu thủ của chúng tôi thi đấu khá căng cứng và bị tâm lý, vì vậy gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, sang hiệp hai, toàn đội đã chiến đấu rất tốt nhưng không thể ghi bàn, điều đó khiến tôi cảm thấy đáng tiếc. Giải đấu lần này đã khép lại và tôi hy vọng các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn thông qua trải nghiệm ở chặng đường đã qua”.

Nói về việc dồn ép đối thủ U23 Nhật Bản trong hiệp hai nhưng không thể ghi bàn, HLV Lee Min Sung phân tích: “Không phải vì thủ môn đối phương chơi quá xuất sắc mà là do chúng tôi chưa làm tốt. Lẽ ra ngay từ hiệp một, đội bóng cần gây sức ép nhiều hơn và thi đấu với tinh thần chủ động hơn.

Sang hiệp hai, chúng tôi đã điều chỉnh theo hướng đó, nhưng trong bóng đá, điều quan trọng nhất vẫn là phải ghi bàn. Tôi cho rằng chúng tôi cần cải thiện khả năng dứt điểm”.

HLV Lee Min Sung thừa nhận U23 Hàn Quốc không thi đấu tốt trước U23 Nhật Bản (ảnh: AFC).

Đánh giá sự khác biệt giữa hai hiệp đấu, HLV của U23 Hàn Quốc nói thêm: “Trong hiệp một, chúng tôi chủ yếu triển khai thế trận ở vị trí phòng ngự thấp. Sang hiệp hai, việc thay đổi cách tiếp cận, chủ động pressing tầm cao ở tuyến trên là yếu tố then chốt.

Tuy nhiên, việc không ghi được bàn thắng và còn để thủng lưới là những vấn đề cần phải khắc phục. Tôi nghĩ toàn đội cần tập trung hơn vào việc cân bằng lối chơi”.

Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1. Trong quá khứ, U23 Việt Nam lép vế so với đối thủ khi hòa 1, thua 4 trong 5 trận đấu gần nhất.