HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ, quyết tâm ở trận gặp U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia tối 20/1, nhà cầm quân người Hàn Quốc mở đầu bằng lời cảm ơn và chia sẻ đầy cảm xúc: “Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ Việt Nam, cả những người có mặt trên sân và những người theo dõi qua truyền hình, vì chúng tôi đã không thể giành chiến thắng.

Tôi cũng muốn cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng, ngay cả khi phải thi đấu thiếu người nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc, và toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc”.

HLV Kim Sang Sik tự hào về những gì U23 Việt Nam đã thể hiện (Ảnh: AFC).

Phân tích về diễn biến trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết kế hoạch nhân sự buộc phải điều chỉnh ngoài dự tính: “Chúng tôi dự định đưa Đình Bắc vào sân trong hiệp hai để tạo ra sự thay đổi về thế trận, nhưng chấn thương nghiêm trọng của Hiểu Minh trong hiệp một đã khiến kế hoạch phải điều chỉnh sớm hơn”, ông nói.

Lý giải về việc U23 Việt Nam để thủng lưới ngay đầu hiệp hai sau khi kết thúc hiệp một với tỷ số hòa, HLV Kim Sang Sik thẳng thắn nhìn nhận: “Ngoài yếu tố chấn thương, toàn đội đã thiếu tập trung trong tình huống phạt góc, dẫn đến bàn thua sớm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và sự tự tin, khiến chúng tôi không thể duy trì được thế trận như mong muốn”.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng cho U23 Trung Quốc: “Tôi thực sự bất ngờ với khả năng tổ chức phòng ngự và kỷ luật chiến thuật của họ. Bóng đá Trung Quốc đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết.

Đối thủ đã có những thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát, và chúng tôi chưa kịp thích nghi tốt với những điều chỉnh đó. Tôi nhận trách nhiệm về điều này”.

Dù không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch, HLV Kim Sang Sik khẳng định U23 Việt Nam vẫn có quyền tự hào: “Chúng tôi đã chứng minh rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu lục.

Các cầu thủ của tôi có thể không phải là những ngôi sao hào nhoáng, nhưng bằng lối chơi tổ chức và tinh thần đồng đội gắn kết, họ đã cùng nhau đi đến bán kết”.

U23 Việt Nam bất ngờ trước sự tiến bộ nhanh của U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua tại giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện trong tương lai: “Tôi hài lòng với tinh thần, sự kỷ luật và nỗ lực của toàn đội từ đầu giải đến nay.

Tuy nhiên, sau giải đấu này, các cầu thủ sẽ còn phải cải thiện rất nhiều mặt để có thể vươn lên những tầm cao mới”.

U23 Việt Nam sẽ khép lại vòng chung kết U23 châu Á 2026 bằng trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào 22h ngày 23/1. U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc sẽ thi đấu chung kết vào 22h ngày 24/1.