HLV Roland đi vào lịch sử khi giúp U17 Việt Nam đánh bại U17 Australia
(Dân trí) - Chiến thắng trước U17 Australia không chỉ giúp U17 Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 mà còn giúp huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland lập dấu mốc lịch sử.
Với việc U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 ở trận bán kết diễn ra trên sân Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia) tối 22/4, HLV Cristiano Roland lập dấu mốc lịch sử khi nâng chuỗi trận bất bại cùng lứa cầu thủ trẻ lên con số 15.
Đội bóng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giành tới 9 chiến thắng cùng 6 trận hòa, ghi tổng cộng 52 bàn thắng, chỉ để thủng lưới đúng 5 lần. Đây là thành tích cực kỳ ấn tượng với một đội tuyển trẻ, đặc biệt khi phải đối đầu nhiều đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục.
HLV Roland bắt đầu dẫn dắt U17 Việt Nam từ vòng loại giải U17 châu Á 2025. Ở giai đoạn này, đội bóng đã giành vé tham dự vòng chung kết với thành tích thắng 1, hòa 2.
Tới vòng chung kết giải đấu năm 2025, U17 Việt Nam đã hòa ba đội bóng mạnh là Australia, UAE và Nhật Bản. Đáng tiếc, đội bóng không thể vượt qua vòng bảng và rơi vé tham dự World Cup U17.
Tới vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận đấu trước Singapore, Quần đảo Bắc Mariana, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc) và Malaysia. Tiếp đó, ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam thắng Malaysia, Timor Leste và hòa Indonesia.
Sau chiến thắng mới nhất trước U17 Australia, kỷ lục của HLV Cristiano Roland cùng với U17 Việt Nam có thể vẫn chưa dừng lại khi đối thủ của "Rồng vàng" ở trận chung kết là cuộc tái đấu với U17 Malaysia - đội bóng từng phải nhận 4 bàn thua tại vòng bảng.
Với tấm vé vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland đứng trước cơ hội mang về danh hiệu lớn đầu tiên cùng U17 Việt Nam. Không chỉ là thành tích chuyên môn, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang làm rất tốt vai trò tạo dựng niềm tin lớn vào tương lai của bóng đá trẻ nước nhà, mở ra kỳ vọng cho một thế hệ đầy triển vọng.
HLV Cristiano Roland sinh năm 1976, quốc tịch Brazil. Khi còn là cầu thủ, ông Cristiano Roland bắt đầu sự nghiệp tại CLB Gremio (Brazil) và chuyển đến Vasco da Gama vào năm 1996. Một năm sau, ông cùng đội bóng đã giành được chức vô địch quốc gia Brazil.
Năm 1998, ông ký hợp đồng với CLB Beira Mar của Bồ Đào Nha, cùng CLB này giành Cúp quốc gia Bồ Đào Nha vào năm 1999 trước khi chuyển đến Benfica vào năm 2002, nơi anh tiếp tục giành được Cúp Bồ Đào Nha khác vào năm 2004.
Năm 2007, Cristiano Roland chuyển đến V-League và khoác áo Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC), góp công lớn giúp đội bóng giành được 2 chức vô địch V-League vào năm 2010 và 2013 và 1 Siêu Cúp quốc gia. Cựu trung vệ CLB Benfica đã có bằng HLV loại A do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cấp.
Ở cấp độ trẻ, ông từng quản lý U9 đến U19 tại các CLB của Bồ Đào Nha, Luxembourg. Năm 2019, ông làm trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng ở CLB Bình Dương. Sau đó, ông Cristiano Roland về nắm đội U15 và U17 của CLB Hà Nội cũng như tham gia ban huấn luyện U17 Việt Nam.