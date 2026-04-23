HLV Roland đi vào lịch sử khi giúp U17 Việt Nam đánh bại U17 Australia

Với việc U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 ở trận bán kết diễn ra trên sân Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia) tối 22/4, HLV Cristiano Roland lập dấu mốc lịch sử khi nâng chuỗi trận bất bại cùng lứa cầu thủ trẻ lên con số 15.

Đội bóng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giành tới 9 chiến thắng cùng 6 trận hòa, ghi tổng cộng 52 bàn thắng, chỉ để thủng lưới đúng 5 lần. Đây là thành tích cực kỳ ấn tượng với một đội tuyển trẻ, đặc biệt khi phải đối đầu nhiều đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục.

HLV Cristiano Roland chia sẻ niềm vui sau khi giúp U17 Việt Nam đánh bại U17 Australia (Ảnh: VFF).

HLV Roland bắt đầu dẫn dắt U17 Việt Nam từ vòng loại giải U17 châu Á 2025. Ở giai đoạn này, đội bóng đã giành vé tham dự vòng chung kết với thành tích thắng 1, hòa 2.

Tới vòng chung kết giải đấu năm 2025, U17 Việt Nam đã hòa ba đội bóng mạnh là Australia, UAE và Nhật Bản. Đáng tiếc, đội bóng không thể vượt qua vòng bảng và rơi vé tham dự World Cup U17.

Tới vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận đấu trước Singapore, Quần đảo Bắc Mariana, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc) và Malaysia. Tiếp đó, ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam thắng Malaysia, Timor Leste và hòa Indonesia.

Sau chiến thắng mới nhất trước U17 Australia, kỷ lục của HLV Cristiano Roland cùng với U17 Việt Nam có thể vẫn chưa dừng lại khi đối thủ của "Rồng vàng" ở trận chung kết là cuộc tái đấu với U17 Malaysia - đội bóng từng phải nhận 4 bàn thua tại vòng bảng.

Với tấm vé vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland đứng trước cơ hội mang về danh hiệu lớn đầu tiên cùng U17 Việt Nam. Không chỉ là thành tích chuyên môn, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang làm rất tốt vai trò tạo dựng niềm tin lớn vào tương lai của bóng đá trẻ nước nhà, mở ra kỳ vọng cho một thế hệ đầy triển vọng.