Cầu thủ U17 Australia vào bóng rợn người, không phản ứng khi nhận thẻ đỏ

U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á

Những phút bù giờ của trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra trên sân vận động Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia), các cầu thủ của xứ sở chuột túi dồn toàn bộ đội hình lên tấn công khi đang bị đoàn quân của HLV Cristiano Roland dẫn trước 2-1.

Phút 90+3, U17 Australia tạo ra tình huống rất nguy hiểm trong vòng cấm của U17 Việt Nam nhưng thủ thành Xuân Hoà vẫn kịp cản phá, trước khi bóng đến chân Nguyễn Lực để giúp "Rồng vàng" thực hiện pha phản công nhanh từ phần sân nhà.

Savic bay người đạp thẳng vào ống đồng của tiền vệ Nguyễn Lực khi cố gắng ngăn cản cầu thủ của U17 Việt Nam tổ chức phản công (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, trung vệ Marcus Savic đã có pha vào bóng rất thô bạo với Nguyễn Lực để ngăn cản tiền vệ thuộc biên chế của CLB Hà Nội tổ chức phản công và khiến cầu thủ sinh năm 2009 phải nằm sân đau đớn.

Ban đầu trọng tài Yusuke Ohashi chỉ rút thẻ vàng với Savic, tuy nhiên công nghệ VAR vào cuộc buộc trọng tài người Nhật Bản phải xem lại màn hình và ông lập tức xoá thẻ vàng rồi rút ra thẻ đỏ với Savic. Đáng chú ý Savic tỏ ra hối lỗi và không phản ứng lại với tấm thẻ đỏ, nhanh chóng rời sân ngay sau đó.

Việc chỉ còn chơi với 10 người khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây khiến U17 Australia chấp nhận để thua chung cuộc 1-2 trước U17 Việt Nam. Đây cũng là trận thua đầu tiên của đội bóng xứ sở chuột túi tại giải U17 Đông Nam Á khi trước đó họ toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng, ghi được 15 bàn mà không để thủng lưới bàn nào.

Trọng tài Nhật Bản rút thẻ đỏ và Savic không phản đối, chấp nhận rời sân ở phút bù giờ 90+3 (Ảnh chụp màn hình).

Trở lại diễn biến của trận đấu, U17 Australia nhập cuộc tốt hơn trong những phút đầu của hiệp 1 khi có bàn mở tỷ số chỉ sau 10 phút bóng lăn sau siêu phẩm của Becvinovski trong vòng cấm.

Dù vậy U17 Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh khi nỗ lực có bàn gỡ hoà trên chấm phạt đền ở phút 45+1, mặc dù Đại Nhân đá hỏng trên chấm 11m nhưng Mạnh Cường vẫn kịp lao vào đánh đầu gỡ hoà cho đội nhà.

Ở hiệp 2, U17 Việt Nam chơi ép sân và có pha dàn xếp đá phạt thông minh ở phút 60, khi Nguyễn Lực đệm bóng quyết đoán trong vòng cấm để giúp U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 Australia với tỷ số chung cuộc 2-1.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Cristiano Roland giành vé vào chung kết và tái đấu với U17 Malaysia - đội bóng từng nhận thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam ở vòng bảng đã đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0 ở trận bán kết trước đó ít giờ. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4 (giờ Việt Nam).