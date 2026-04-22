U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 Australia, Chủ tịch VFF lên tiếng

Chiến thắng trước U17 Australia giúp U17 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết, gặp U17 Malaysia vào ngày 24/4 tới đây. Đội bóng của HLV Cristiano Roland đứng trước cơ hội giành ngôi vô địch.

U17 Việt Nam vượt qua U17 Australia trong trận bán kết (Ảnh: VFF).

Sau trận bán kết diễn ra tối 22/4 với U17 Australia, Fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) viết: “Ngược dòng thành công, biến U17 Australia thành cựu vô địch, U17 Việt Nam tái ngộ U17 Malaysia trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026”.

“Quá tuyệt vời, chúc mừng thầy và trò HLV Cristiano Roland. Mạnh Cường và Nguyễn Lực ghi bàn cho U17 Việt Nam, lần lượt ở các phút bù giờ thứ 5 của hiệp một và phút 60”, Fanpage chính thức của VFF viết thêm.

Lọt vào trận chung kết của giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử trở thành đội bóng vô địch U17 khu vực nhiều lần nhất, vượt qua số lần vô địch của các đội U17 Thái Lan và Australia (mỗi đội tuyển hiện có 3 lần vô địch).

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để giành ngôi vô địch (Ảnh: VFF).

Fanpage chính thức của VFF thể hiện sự kỳ vọng: “U17 Việt Nam hướng đến trận chung kết với tinh thần tập trung và với sự chuẩn bị tốt nhất”.

Trong khi đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ quan điểm: “Mong các bạn trẻ U17 Việt Nam cố gắng, mang cúp từ Indonesia về như đội tuyển U23 Việt Nam”.

Hồi tháng 7 năm ngoái, U23 Việt Nam cũng thi đấu giải Đông Nam Á tại Indonesia và chúng ta giành ngôi vô địch, sau khi thắng U23 Indonesia 1-0 ở trận chung kết, trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta.

Hiện tại, giải U17 Đông Nam Á 2026 cũng đang diễn ra ở xứ sở vạn đảo. Đối thủ của U17 Việt Nam trong trận chung kết vào ngày 24/4 tới đây về lý thuyết khá nhẹ ký, đó là U17 Malaysia. Chúng ta từng thắng đội bóng này đến 4-0 ở vòng bảng giải năm nay.

Dù vậy, khi tái ngộ họ trong trận chung kết trên sân Gelora Delta, tại Sidoarjo (Indonesia), đội bóng của HLV Cristiano Roland cần phải thận trọng tối đa.

Lịch thi đấu ngày cuối cùng của giải (Ảnh: VFF).