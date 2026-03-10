AFC khen ngợi Khổng Thị Hằng dù tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản

Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam tan mộng dự World Cup

"Mặc dù Nhật Bản liên tục gây sức ép, thủ môn Khổng Thị Hằng đã giữ cho Việt Nam không bị thủng lưới quá nhiều.

Đầu tiên là pha cứu thua xuất sắc cản phá cú vô lê cận thành của Aoba Fujino ở phút thứ 30, sau đó là pha cản phá cú đánh đầu mạnh mẽ của Ueki 9 phút sau đó, trước khi cản phá cú lốp bóng của tiền đạo này ở cột dọc xa", AFC nhấn mạnh phản xạ xuất sắc của thủ môn tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với tuyển nữ Nhật Bản trên sân HBF Park (Australia) diễn ra chiều 10/3 (giờ Việt Nam.

Thủ môn Khổng Thị Hằng có màn trình diễn tốt trong hiệp 1 nhưng không thể giúp tuyển nữ Việt Nam tránh khỏi một thất bại đậm đà trước Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, tài năng của thủ thành sinh năm 1993 không đủ để giúp tuyển nữ Việt Nam có thể gây bất ngờ trước tuyển nữ Nhật Bản khi chịu sức ép tấn công lớn từ đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Theo thống kê, tuyển nữ Việt Nam chỉ biết co cụm phòng ngự ở phần sân nhà với tỷ lệ kiểm soát bóng 19%. Trong khi đó, tuyển nữ Nhật Bản kiểm soát bóng vượt trội lên tới 81% và tung ra 28 pha dứt điểm, trong đó có 14 pha trúng đích và 4 trong số đó trở thành bàn thắng.

"Những pha tấn công liên tục của Nhật Bản cuối cùng đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 sau khi Ueki đón đường chuyền của Hasegawa, đánh đầu mạnh mẽ đưa bóng vào góc trên bên phải khung thành.

Nhật Bản duy trì cường độ thi đấu sau giờ nghỉ, chỉ cần 6 phút để nhân đôi cách biệt khi Momoko Tanikawa thực hiện một đường chuyền hoàn hảo cho cầu thủ dự bị Maika Hamano, người đã xỏ háng hậu vệ Trần Thị Thu Thảo để đưa bóng vào lưới.

Ở phút 64, Việt Nam bị dẫn trước thêm một bàn nữa sau một pha phối hợp bài bản. Tanikawa chuyền bóng cho Fujino, người đã khéo léo vượt qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm vào góc dưới bên phải khung thành.

Ba phút sau, hai cầu thủ dự bị Hinata Miyazawa và Kiko Seike phối hợp ăn ý, và Kiko Seike đã ghi bàn ấn định chiến thắng thuyết phục cho đội nhà", AFC nhấn mạnh những tình huống ghi bàn của tuyển nữ Nhật Bản và khiến đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam chia tay giải vô địch nữ châu Á 2026 sau khi để thua đậm tuyển nữ Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Thất bại của tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu trên đất Australia đồng nghĩa các "nữ chiến binh Sao vàng" bỏ lỡ cơ hội giành vé dự World Cup nữ 2027, mặc dù trước giải đấu nhiều người cho rằng cơ hội của thầy trò HLV Mai Đức Chung giành vé tham dự sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh là rất lớn, khi có tới 6 suất giành cho các đội bóng mạnh nhất.

"Trong thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua, tôi càng phải nhận trách nhiệm nhiều hơn.

Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi chúng ta không đạt được thì phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng", HLV Mai Đức Chung phát biểu nhận trách nhiệm sau trận thua của các học trò.