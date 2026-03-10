Xác định 4 cặp tứ kết giải bóng đá nữ châu Á

Ở lượt trận cuối cùng bảng C giải bóng đá nữ châu Á, tuyển nữ Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4 trước Nhật Bản. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bị loại khi không thể nằm trong nhóm 2/3 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuyển nữ Việt Nam bị loại sau trận thua 0-4 trước Nhật Bản (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Ấn Độ. Như vậy, sau khi kết thúc vòng bảng, Nhật Bản (9 điểm) và Đài Loan (6 điểm) là những đội giành vé đi tiếp ở bảng C.

8 đội bóng giành quyền lọt vào tứ kết đã được xác định là Hàn Quốc (nhất bảng A), Australia (nhì bảng A), Trung Quốc (nhất bảng B), Triều Tiên (nhì bảng B), Nhật Bản (nhất bảng C), Đài Loan (nhì bảng C) và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là Philippines và Uzbekistan.

Các cặp tứ kết được xác định như sau (giờ Việt Nam)

17h ngày 13/3: Australia - Triều Tiên

12h ngày 14/3: Trung Quốc - Đài Loan

17h ngày 14/3: Hàn Quốc - Uzbekistan

12h ngày 15/3: Nhật Bản - Philippines

Tuyển nữ Trung Quốc là đương kim vô địch giải đấu (Ảnh: AFC).

Đây là vòng đấu rất quan trọng khi xác định tấm vé tham dự World Cup. Các đội bóng giành chiến thắng ở tứ kết sẽ nghiễm nhiên có vé tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Trong khi đó, 4 đội thua ở vòng tứ kết sẽ thi đấu play-off để chọn ra 2 tấm vé trực tiếp tham dự World Cup và 1 tấm vé tham dự vòng play-off liên lục địa.

Hiện tại, Trung Quốc đang là đương kim vô địch ở giải bóng đá nữ châu Á. Đây cũng là đội bóng giàu thành tích nhất với 9 lần vô địch.