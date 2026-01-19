HLV Kim Sang Sik: "U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Trung Quốc, vào chung kết"

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

“Chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi có mặt ở vòng bán kết, nơi quy tụ những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á như U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ trong buổi họp báo trước trận bán kết giải U23 châu Á vào chiều 19/1.

Ông nói tiếp: “Nhìn lại chặng đường đã qua, từ trận mở màn gặp U23 Jordan tới tứ kết gặp U23 UAE, U23 Việt Nam luôn phải đối mặt với nhiều thử thách khi chạm trán các đối thủ có thực lực. Dù vậy, toàn đội vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cùng sự tỉnh táo trong lối chơi ở từng trận đấu. Chính những điều đó đã giúp chúng tôi có mặt ở đây vào thời điểm này”.

HLV Kim Sang Sik họp báo trước trận gặp U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026 vào tối 20/1. Trước trận bán kết, cả hai đội đều đang giữ thành tích bất bại. U23 Việt Nam toàn thắng cả bốn trận, trong khi U23 Trung Quốc có hai trận hòa và hai trận thắng (một trận thắng trên chấm luân lưu).

“U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc vào ngày mai. Đây có thể xem là một thử thách mới, không hề dễ dàng. Dẫu vậy, toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần dũng cảm, nỗ lực cao nhất để hướng tới mục tiêu đã đề ra”, HLV Kim Sang Sik cho biết thêm.

“Tôi đã nói rằng từ đầu giải, các cầu thủ của chúng tôi phải đối đầu với nhiều đội bóng mạnh, trội hơn về thể chất và kỹ thuật, nhưng vẫn luôn thi đấu kiên cường. Trận tứ kết với U23 UAE rất mệt mỏi khi phải đá hiệp phụ, song U23 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 3-2”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận những khó khăn phía trước: “Trận đấu nào cũng khó khăn và cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc ngày mai chắc chắn không phải ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên U23 Trung Quốc góp mặt ở bán kết U23 châu Á, vì vậy họ đang có tinh thần và động lực thi đấu rất cao”.

HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng lớn cho U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Ông cũng dành sự chú ý tới hàng phòng ngự của đối thủ: “U23 Trung Quốc sở hữu thủ môn Li Hao cùng hàng phòng ngự có khả năng tập trung tốt. Việc giữ sạch lưới từ đầu giải cho thấy họ có hệ thống phòng ngự chắc chắn”. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik khẳng định U23 Việt Nam đã sẵn sàng: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, kịch bản cho trận đấu”.

Khi được hỏi về thể trạng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và toàn đội, HLV Kim Sang Sik phản ứng thận trọng: “Có nhiều phóng viên Trung Quốc ở đây, tôi trả lời có sao không?”. Sau đó, ông trấn an: “Nói chung, tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều sẵn sàng thi đấu”.

U23 Việt Nam từng thắng U23 Trung Quốc tại giải giao hữu Panda Cup hồi tháng 10 năm ngoái. Nói về lần tái đấu này, HLV Kim Sang Sik cho biết: “So với trận đấu ba tháng trước, U23 Trung Quốc đã có một vài thay đổi về nhân sự. U23 Việt Nam đã thắng 1-0 và đó là cơ sở để các cầu thủ thêm tự tin”.

Dù đánh giá cao đối thủ, HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra tự tin: “U23 Trung Quốc có thể trạng tốt và quyết tâm lớn, nhưng U23 Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua giới hạn. Tôi tin U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt và nỗ lực giành chiến thắng”.

Thủ thành Trung Kiên tham gia họp báo cùng HLV Kim Sang Sik (Ảnh: AFC).

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn về một trận chung kết trong mơ: “Tôi hy vọng U23 Việt Nam có thể giành vé vào chung kết và đối đầu U23 Hàn Quốc. Vào ngày mai, tôi hy vọng U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Trung Quốc. Ở trận bán kết còn lại, tôi tin U23 Hàn Quốc sẽ vượt qua U23 Nhật Bản”.

Thủ môn Trần Trung Kiên đã bày tỏ quyết tâm cao độ trước trận đấu, khẳng định toàn đội đang có tinh thần tốt, tập trung cao độ và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của Ban huấn luyện. "Cá nhân tôi cũng như toàn đội sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để giành chiến thắng và mang niềm vui về cho người hâm mộ", Trung Kiên nhấn mạnh.

Anh cũng dành sự tôn trọng cho thủ môn Li Hao của đối thủ, người đã giữ sạch lưới trong 4 trận đấu. "Qua 4 trận đấu chưa để thủng lưới, đó là thành tích rất đáng ghi nhận. Bạn ấy là một thủ môn toàn diện, có đầy đủ kỹ năng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào phần việc của mình và thi đấu với sự tự tin cao nhất", thủ thành U23 Việt Nam chia sẻ.

Nhắc lại kỷ niệm tại Panda Cup 2025, nơi U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Trung Quốc 1-0, thủ môn sinh năm 2003 đánh giá U23 Trung Quốc là một tập thể gắn kết, có sức mạnh và đã tiến bộ đáng kể tại giải U23 châu Á lần này. Do đó, trận bán kết sắp tới được dự báo sẽ là một cuộc so tài đầy kịch tính và đáng chờ đợi.