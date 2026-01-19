Báo Trung Quốc chỉ ra chìa khóa hạ U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á vào đêm 20/1. Trước thềm cuộc đối đầu này, truyền thông Trung Quốc đã có những phân tích đáng chú ý về sức mạnh của U23 Việt Nam. Trên tờ Sina, tác giả chỉ ra lý do khiến HLV Kim Sang Sik tỏ ra tự tin trước U23 Trung Quốc, đồng thời nhận định lối chơi mà U23 Trung Quốc nhiều khả năng áp dụng để khắc chế đối thủ:

"Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam, ông Kim Sang Sik (người Hàn Quốc), đã thể hiện sự tự tin lớn vào đội bóng, thậm chí còn bày tỏ mong muốn sớm trở về Việt Nam thưởng thức phở sau hai trận đấu nữa. Sự tự tin này phần nào xuất phát từ tâm lý quen thuộc của các huấn luyện viên Hàn Quốc khi đối đầu các đội bóng Trung Quốc, họ luôn tin tưởng vào bản lĩnh và cách vận hành chiến thuật của mình.

HLV Kim Sang Sik đưa U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á với lối chơi ấn tượng (Ảnh: AFC).

Ở chiều ngược lại, HLV Antonio của U23 Trung Quốc lại theo đuổi triết lý thực dụng. Ông từng đưa U23 Trung Quốc vào tới bán kết nhờ hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Việc phá vỡ “bức tường phòng ngự” luôn là bài toán khó ở mọi giải đấu, như cách Uzbekistan từng gây ra nhiều nguy hiểm bằng những cú sút xa.

Qua ít nhất bốn trận đã đấu, U23 Trung Quốc cho thấy sự tập trung và thể lực đáng ghi nhận, trong đó tính ổn định đóng vai trò then chốt. Thực tế cho thấy Uzbekistan suy giảm thể lực rõ rệt ở hiệp phụ, tạo điều kiện để Trung Quốc kiểm soát thế trận trong 30 phút cuối.

Khi khả năng tấn công chưa thực sự mạnh, ưu tiên phòng ngự và phản công vẫn là lựa chọn hợp lý tại các giải đấu cúp. Sự tự tin của HLV Kim Sang Sik là điều dễ hiểu trước sự tiến bộ nhanh của U23 Việt Nam, song trong bóng đá, sự thận trọng luôn cần thiết. U23 Trung Quốc bước vào mỗi trận đấu với tinh thần khiêm tốn và kỷ luật.

Một yếu tố đáng chú ý khác là trọng tài điều khiển trận bán kết không đến từ Tây Á. Theo thông tin, trọng tài người Australia Alexander King sẽ cầm còi trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam. Các trọng tài Australia thường cho phép va chạm ở mức độ nhất định, điều này có thể giúp Trung Quốc phát huy lối chơi giàu thể lực. Việc không phải làm việc với trọng tài Tây Á được xem là lợi thế nhất định. Đáng chú ý, vòng bán kết U23 châu Á năm nay có sự góp mặt của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, bốn đại diện Đông Á (Việt Nam ở Đông Nam Á).

U23 Việt Nam chơi sòng phẳng với các đối thủ đã gặp tại U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Về mặt động lực, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã treo thưởng lớn cho đội tuyển. Cần lưu ý rằng Giải U23 châu Á không có tiền thưởng chính thức, nhà vô địch chỉ nhận cúp và các đội trong top 3 được trao huy chương. VFF đã chi tổng cộng 3,1 tỷ đồng tiền thưởng cho đội tuyển, trong đó 1,9 tỷ đồng cho vòng bảng và 1,2 tỷ đồng cho vòng tứ kết. Không có suất dự Olympic, giải đấu mang tính cạnh tranh thuần túy.

Để đối phó với U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc cần triển khai pressing tầm cao, kèm người quyết liệt, hạn chế đối thủ triển khai bóng. Việc tận dụng thể hình, sức mạnh trong tranh chấp, không chiến và bóng hai là chìa khóa. Kiểm soát bóng nhiều không đồng nghĩa với chiến thắng, hiệu quả mới là yếu tố quyết định".