HLV Kim Sang Sik: “Tôi sẽ ăn phở thỏa thích sau khi U23 Việt Nam vô địch”

Chiều 17/1 (giờ Saudi Arabia), U23 Việt Nam trở lại tập luyện sau trận thắng giàu cảm xúc trước U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á 2026. Đây là buổi tập giúp HLV Kim Sang Sik có những đánh giá, kiểm tra tình trạng sức khỏe của các cầu thủ, đồng thời lựa chọn chiến thuật, nhân sự cho trận bán kết, diễn ra vào ngày 20/1 tới.

Dù đang rất bận rộn với công việc, nhưng HLV Kim Sang Sik thừa nhận mình đang thực sự thèm món phở. Ông khẳng định sẽ “ăn thỏa thích” sau khi cùng U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu chinh phục giải U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam quyết tâm giành ngôi vô địch (Ảnh: AFC).

“Tôi đi quá lâu nên đang rất nhớ và thèm phở Việt Nam. Tuy nhiên tôi cố gắng chịu đựng cơn thèm để tập trung cho công việc tại đây. U23 Việt Nam còn hai trận đấu nữa. Chúng tôi quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất ở hai trận đấu này, sau đó về Việt Nam và ăn phở thỏa thích cho đã cơn thèm”, HLV Kim Sang Sik bày tỏ.

Về sự chuẩn bị cho trận bán kết giải U23 châu Á 2026, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định U23 Việt Nam muốn đi tới trận chung kết để tranh ngôi vô địch, đồng thời tin tưởng các học trò chơi hay hơn nữa khi toàn đội đang “vào phom”.

"Chúng tôi nỗ lực chuẩn bị thật tốt, sẵn sàng cho các trận đấu và quyết tâm giành chiến thắng", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất, sau buổi tập chiều 17/1, vào tối cùng ngày, HLV Kim Sang Sik cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trực tiếp tới sân xem trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan vào 18h30. Chiến lược gia sinh năm 1976 tự tin cho biết dù gặp đối thủ nào thì U23 Việt Nam cũng giành chiến thắng.

Liên quan tới chấn thương của Đình Bắc, hiện tại tiền đạo mang áo số 7 được HLV Kim Sang Sik yêu cầu vận động nhẹ. Trước đó, Đình Bắc tiết lộ mình bị đau cơ háng nhưng vẫn cố thi đấu ở trận gặp U23 UAE.

"Ở trận gặp U23 UAE, tôi không thể di chuyển với cường độ cao được vì rất nguy hiểm. Bản thân tôi cố gắng điều trị thật tốt để đạt thể trạng cao nhất trước khi thi đấu trận bán kết", Đình Bắc cho biết.