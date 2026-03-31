"Chảo lửa" Thiên Trường rực sắc đỏ trước trận đội tuyển Việt Nam - Malaysia

Tối 31/3, trận đấu tâm điểm giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 19h trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Dù đã sớm giành vé đi tiếp, sức hút của "Những chiến binh sao Vàng" vẫn khiến sân vận động Thiên Trường trở thành tâm điểm của bóng đá cả nước.

Không khí rực lửa của CĐV Việt Nam trước trận đấu với Malaysia

Màu đỏ của lá cờ Tổ quốc, màu áo truyền thống của đội tuyển kết hợp cùng tiếng trống, tiếng kèn rộn rã đã tạo nên một bức tranh cổ động đầy sức sống.

Nhiều hội cổ động viên lớn đã chuẩn bị những đại kỳ và băng rôn khẩu hiệu "Việt Nam quyết thắng", "Chiến thắng cho Thiên Trường" để tiếp lửa cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Nhiều em nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ, trống đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

CĐV đốt pháo sáng bên ngoài sân Thiên Trường, hò reo, nhảy múa để khuấy động không khí trước trận đấu.

Ông Nguyễn Đức Bằng Giang (quê Lạng Sơn) cùng con trai đi từ hôm qua xuống Hà Nội, sau đó di chuyển tiếp về Nam Định để chờ xem trận vòng loại của Việt Nam - Malaysia. "Tuy hơi xa một chút nhưng mà tôi rất hào hứng để xem trận đấu. Đây là trận cuối vòng loại nên tôi và con trai quyết định đi đường xa về xem trực tiếp. Hy vọng trận hôm nay tuyển Việt Nam sẽ thắng 3-0 hoặc 3-1 trước đội bạn", ông Giang chia sẻ.

Sân vận động Thiên Trường từ lâu đã nổi tiếng với sự cuồng nhiệt của các khán giả Việt Nam. Trong trận đấu tối nay, dự kiến hơn 2 vạn khán giả sẽ lấp đầy các khán đài để biến nơi đây thành một "pháo đài" thực sự.

Sức nóng từ khán đài không chỉ là áp lực cho đội khách Malaysia mà còn là nguồn động viên tinh thần cực lớn cho dàn cầu thủ của HLV Kim Sang Sik. Đặc biệt, sự kỳ vọng đang đổ dồn vào những nhân tố mới như Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, những người được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công đội nhà.

Vợ cầu thủ Đỗ Hoàng Hên cũng có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho chồng cũng như các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Giữa "biển người" đỏ rực tại Thiên Trường, sự xuất hiện của các cổ động viên Malaysia cũng là một điểm nhấn đáng chú ý, tô điểm cho tinh thần thể thao cao thượng của trận đấu tối nay.

Dù lượng người đổ về sân rất đông, nhưng theo ghi nhận, công tác tổ chức vẫn diễn ra khá trôi chảy. Khán giả vào sân với tinh thần văn minh, lịch sự nhưng không kém phần máu lửa, hứa hẹn một đêm bóng đá bùng nổ và giàu cảm xúc.

