HLV Kim Sang Sik đặt kỳ vọng lớn vào tân binh Hoàng Hên

“Sau 5 năm thi đấu tại V-League, Hoàng Hên lần đầu có cơ hội góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Tôi rất vui vì điều đó. Theo dõi các cầu thủ tập luyện trong những ngày vừa qua, tôi nhận thấy sự có mặt của cậu ấy giúp ban huấn luyện có thêm phương án tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ về tân binh của đội tuyển Việt Nam trong buổi họp báo vào sáng 25/3.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiết lộ khả năng kết hợp linh hoạt giữa Hoàng Hên và Xuân Son trong các sơ đồ chiến thuật: “Chúng tôi có thể sử dụng cả hai trong vai trò cặp tiền đạo hoặc chỉ một trung phong. Xuân Son hiện bị đau nhẹ cơ đùi, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy cậu ấy vẫn đảm bảo thể trạng tốt nhất để ra sân ở trận đấu ngày mai”.

HLV Kim Sang Sik họp báo trước trận gặp Bangladesh (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Bangladesh vào 19h ngày 26/3 tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Ở lượt cuối cùng của vòng loại, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Malaysia (19h, 31/3), còn Bangladesh sẽ thi đấu với tuyển Singapore.

Trong lần tập trung tháng 3 này, HLV Kim Sang Sik cũng đã triệu tập trở lại các hậu vệ Đình Trọng và Văn Hậu, ông nhận định: “Cả hai đã có quãng thời gian thi đấu tốt tại V-League và hoàn toàn xứng đáng trở lại tuyển quốc gia. Họ từng trải qua thời gian dài chấn thương, rất khó khăn và vất vả. Vì vậy, sự trở lại lần này là điều rất đáng chờ đợi”. Ông nhấn mạnh sự bổ sung này sẽ giúp hàng thủ đội tuyển Việt Nam trở nên chắc chắn hơn, tạo ra tính cạnh tranh tích cực để lựa chọn đội hình tối ưu.

Khi nói về đối thủ Bangladesh, HLV Kim Sang Sik đặc biệt lưu ý đến cầu thủ Hamza Choudhury: “Chúng tôi đã phân tích kỹ băng hình, nghiên cứu lối chơi của Bangladesh để có phương án đối phó hiệu quả. Toàn đội đã có sự chuẩn bị nhằm hướng tới chiến thắng”. Choudhury năm nay 28 tuổi, có thể thi đấu tiền vệ phòng ngự hoặc hậu vệ phải, thuộc biên chế Leicester City và từng nhiều năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Sheffield United ở Championship.

HLV Kim Sang Sik và hậu vệ Đỗ Duy Mạnh tham dự họp báo (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong khi đó, đội trưởng Duy Mạnh cũng thể hiện sự thận trọng dù Bangladesh kém xa Việt Nam về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, anh nói: “Chúng tôi đánh giá cao đối thủ và sẽ tập trung tối đa cho trận đấu tới. Hoàng Hên hòa nhập tốt, nói tiếng Việt khá ổn. Việc cậu ấy có mặt là sự ghi nhận từ ban huấn luyện”.

Trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam cũng bày tỏ niềm vui khi Đình Trọng và Văn Hậu trở lại: “Tôi rất vui khi Đình Trọng và Văn Hậu trở lại. Bất kỳ cầu thủ nào vượt qua chấn thương đều xứng đáng được ghi nhận. Hy vọng họ sẽ thể hiện tốt trong đợt tập trung này”.