Báo Đông Nam Á bình luận khi futsal Việt Nam thắng đậm Australia

Tuyển futsal Việt Nam thắng Australia 4-0 ở giải Đông Nam Á

Sau khi thất bại trước Indonesia ở trận bán kết giải futsal Đông Nam Á, tuyển futsal Việt Nam đã tìm được chiến thắng rửa mặt khi giành chiến thắng 4-0 trước Australia để giành vị trí thứ ba ở giải đấu này.

Tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Australia (Ảnh: Imane Football).

Chiến thắng của tuyển futsal Việt Nam trước Australia giúp đội bóng của HLV Diego Giustozzi nhận được cái nhìn tích cực từ báo giới Đông Nam Á.

Tờ Super Ball (Indonesia) bình luận: “Tuyển futsal Việt Nam gây sức ép trước Australia ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của HLV Diego Giustozzi không mất quá nhiều thời gian để chọc thủng lưới đối phương.

Ngay ở phút thứ 3, Nhan Gia Hưng đã tạo ra sự khác biệt cho futsal Việt Nam. Australia chỉ uy hiếp khung thành của futsal Việt Nam bằng những cú dứt điểm từ xa. Tuy nhiên, khi Châu Đoàn Phát nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1, tuyển futsal Việt Nam gần như định đoạt trận đấu.

Trong hiệp 2, “Những chiến binh sao vàng” có ghi thêm hai bàn thắng. Chiến thắng này cho thấy sự vượt trội của futsal Việt Nam so với Australia”.

Tuyển futsal Việt Nam đang ở trong thời kỳ tái thiết lực lượng (Ảnh: Imane).

Trong khi đó, tờ Imane Football của Thái Lan khẳng định: “Tuyển futsal Việt Nam đã trở lại phong độ cao nhất khi đánh bại Australia với tỷ số 4-0 trong trận tranh hạng ba giải futsal Đông Nam Á”.

Tờ Ball Thai cho rằng vị trí thứ ba của futsal Việt Nam ở giải futsal Đông Nam Á là kết quả chấp nhận được khi đội bóng này đang ở trong thời kỳ tái thiết, thay máu lực lượng.

Trang Asean Football nhấn mạnh: “Tuyển futsal Việt Nam đã thắng đậm trước Australia trong trận tranh hạng ba giải futsal Đông Nam Á. Đây là chiến thắng cho thấy sức mạnh thực sự của tuyển futsal Việt Nam. Đoàn quân HLV Diego Giustozzi đã chia tay giải đấu với nốt nhạc cất cao. Họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ ba chung cuộc”.