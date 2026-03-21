Xác định trọng tài điều khiển trận đấu tuyển Việt Nam gặp Bangladesh

Vào lúc 19h ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Bangladesh trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy. Đây được xem là màn tập dượt của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước thềm trận đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trọng tài Cheung Wai Lung Mario (phải) điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Bangladesh (Ảnh: giải Hong Kong).

Hôm nay, tuyển Bangladesh đã tới Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Ban tổ chức đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu này. Theo đó, trọng tài chính được chỉ định là Cheung Wai Lung Mario (sinh năm 1995). Hỗ trợ ông là hai trợ lý Chow Chun Kit (sinh năm 1981) và Lam Cheuk Hong (sinh năm 1992). Trọng tài thứ tư của trận đấu là trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà của Việt Nam.

Trọng tài chính Wai Lung Mario mới được công nhận cấp độ FIFA vào năm nay. Trong sự nghiệp, ông chủ yếu làm việc ở giải vô địch Hong Kong. Ông nổi tiếng là trọng tài nghiêm khắc.

Trong 9 trận đấu ở giải Hong Kong mùa này, ông đã rút ra tới 43 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Ngoài ra, ông cũng thổi 4 quả phạt đền.

Tuyển Bangladesh tới Hà Nội vào chiều nay (Ảnh: VFF).

Theo danh sách đăng ký, đội tuyển Bangladesh mang sang Việt Nam lực lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Trong số này, có thể kể đến các cầu thủ trưởng thành hoặc đang thi đấu tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch. Nhóm cầu thủ này được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức cạnh tranh cho đội bóng Nam Á, đặc biệt ở các tình huống tổ chức lối chơi và tranh chấp cường độ cao.

Đáng chú ý nhất là tiền vệ Hamza Choudhury, cầu thủ từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City. Tuy nhiên, do vướng lịch của CLB nên Choudhury sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 24/3 tới. Sự hiện diện của cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại môi trường đỉnh cao được kỳ vọng sẽ giúp đội khách nâng cao chất lượng tuyến giữa.