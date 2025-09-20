Hành trình qua miền Di sản: Sức hút mới của marathon Việt Nam

DHA Việt Nam ghi dấu ấn với các giải marathon vươn tầm quốc tế

Từ năm 2007 đến nay, giải marathon do Công ty Đức Hương Anh (DHA Việt Nam) tổ chức luôn đón nhận số lượng lớn các VĐV tham gia, khi các giải đấu của đơn vị này luôn chú trọng kết hợp sự kiện thể thao quy mô lớn với các yếu tố văn hoá, di sản làm điểm nhấn.

DHA Việt Nam đã xây dựng thành một hệ thống giải chạy di sản đi qua những cung đường di sản văn hoá nổi tiếng trên khắp Việt Nam, là cung đường chạy giữa lòng kỳ quan thiên nhiên thế giới của giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long; là cung đường chạy giữa miền Tây sông nước, chạm vào bản sắc Nam Bộ của giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ hay cung đường chạy đi qua các di sản văn hoá nổi tiếng của Thủ đô ở giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội.

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội luôn thu hút đông đảo VĐV tham gia (Ảnh: BTC).

Trong các giải marathon thì giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội được đánh giá là giải đấu có tầm cỡ quốc tế lớn nhất Việt Nam hiện nay, khi BTC hướng tới mục tiêu sẽ thu hút 20.000 VĐV tham gia mùa giải 2025.

Là giải thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội đang trên hành trình chuẩn hoá về mọi mặt để tiệm cận các tên tuổi quốc tế như Standard Chartered Singapore hay Hong Kong và đứng trong top các giải chạy danh giá nhất khu vực.

Trong khi đó, giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long từng được tạp chí Runner’s World UK vinh danh là một trong 50 cung đường đẹp nhất hành tinh thu hút đông đảo VĐV quốc tế.

Và ngay cả giải chạy non trẻ nhất trong hệ thống - giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ – giải chạy đầu tiên tại ĐBSCL có đường chạy được AIMS chứng nhận đạt chuẩn quốc tế cũng đang hướng tới mục tiêu 10.000 VĐV năm 2025, trở thành sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Cung đường chạy đi qua các di sản văn hoá nổi tiếng ở Việt Nam do DHA Việt Nam tổ chức là trải nghiệm đáng nhớ của các VĐV (Ảnh: BTC).

Đáng chú ý, cả 3 giải marathon trong hệ thống Giải chạy Di sản của DHA Việt Nam đều được Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế - AIMS và Liên đoàn Điền kinh Thế giới chứng nhận đường chạy đạt chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, từ năm 2022, hệ thống giải Di sản của DHA Việt Nam chính thức tham gia vào hệ thống Age Group Ranking System của Abbott World Marathon Majors (WMM) – nơi quy tụ 7 giải lớn nhất hành tinh như Boston, Tokyo, London, Berlin, New York, Chicago và Sydney, mở ra cơ hội cho các VĐV Việt Nam ghi danh vào đấu trường marathon danh giá nhất toàn cầu.

Nỗ lực đưa marathon Việt Nam lên bản đồ marathon thế giới

Một trong những chìa khóa để DHA Việt Nam từng bước đưa marathon Việt Nam lên bản đồ marathon quốc tế chính là chiến lược hợp tác xuyên biên giới.

Trong suốt nhiều năm qua, để mang tới nhiều quyền lợi cho VĐV, DHA Việt Nam tích cực xây dựng mạng lưới đối tác với nhiều giải chạy lớn trong khu vực như Bangsaen42 (Thái Lan), Chiang Mai International Marathon (Thái Lan), Angkor Empire Marathon (Campuchia) và các giải thuộc hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu.

Đây là cơ sở để trao đổi kinh nghiệm tổ chức, chia sẻ nhân sự chuyên môn, cũng như tăng cường giao lưu VĐV chuyên nghiệp giữa các quốc gia.

Đơn cử như giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 sẽ đón nhận VĐV từ Thái Lan sang giao lưu và thi đấu, và ngược lại cũng sẽ đưa các VĐV ưu tú của Việt Nam tham dự sự kiện tại Thái Lan – mở ra cơ hội cho cộng đồng chạy bộ trong nước cọ xát quốc tế.

Theo thống kê, DHA Việt Nam cũng là đơn vị tổ chức duy nhất tại Việt Nam xây dựng mạng lưới bán hàng với đại diện quốc tế tại các thị trường lớn như châu Á và châu Âu.

Nhiều VĐV nước ngoài thích thú khi tham gia giải marathon do DHA Việt Nam tổ chức (Ảnh: BTC).

Điều này lý giải vì sao các giải của công ty luôn thu hút được số lượng VĐV quốc tế đông đảo nhất, với gần 1300 VĐV quốc tế đến từ 55 quốc gia tại giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2024; đặc biệt là giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long, thu hút lượng VĐV nước ngoài lớn nhất Việt Nam – với dự kiến khoảng gần 3.000 VĐV quốc tế vào năm 2025, tăng 131% so với 2024.

Không chỉ dừng lại ở những nỗ lực kết nối, DHA Việt Nam còn đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các kênh truyền thông quốc tế. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay tại Cột Cờ Hà Nội trong giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội đã xuất hiện nổi bật trên trang bìa tạp chí Running Distance của AIMS phát hành tại 120 quốc gia.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay tại Cột Cờ Hà Nội trong giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội (ảnh: BTC).

Cùng lúc đó, bài viết về giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được đăng tải dài kỳ trên tạp chí đã đưa vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long đến với hàng triệu độc giả yêu thể thao trên thế giới.

Tất cả những thành quả trên đều cho thấy nỗ lực bền bỉ của DHA Việt Nam không chỉ nằm ở việc tổ chức giải marathon, mà là một chiến lược bài bản để gắn thể thao với du lịch, gắn cộng đồng với quốc tế, gắn di sản với tương lai.