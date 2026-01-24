CĐV châu Á thán phục chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

"Chúc mừng U23 Việt Nam. Trận đấu quá hấp dẫn và kịch tính đến những giây cuối cùng.

Tôi đã kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ thắng trong loạt sút luân lưu và điều đó đã thành sự thật. U23 Việt Nam đã có một giải đấu rất thành công", tài khoản Puput Wijayanti đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trong loạt sút luân lưu với tỷ số 7-6 diễn ra vào tối 23/1, qua đó giành hạng 3 tại giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Dù được đánh giá thấp hơn, nhưng U23 Việt Nam đã gây bất ngờ khi là đội bóng mở tỷ số trước với pha kiến tạo của Đình Bắc để Quốc Việt ghi bàn ở phút 30. Đó là tình huống mà Đình Bắc đột phá trong vòng cấm trước khi có đường chuyền thuận lợi để tiền đạo sinh năm 2003 dứt điểm trái phá giúp U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, sức ép tấn công của U23 Hàn Quốc đã tạo ra hiệu quả khi Kim Tae Won dứt điểm tốt trong vòng cấm gỡ hoà 1-1 cho đội nhà. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, Đình Bắc tiếp tục toả sáng với pha đá phạt trước vòng cấm không cho thủ thành Hwang Jae Yun có cơ hội cản phá để giúp U23 Việt Nam lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Thế trận của U23 Việt Nam trong những phút tiếp theo khá thuận lợi, nhưng bước ngoặt trận đấu lại đến từ việc Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 86 khi anh có pha vào bóng thô bạo với cầu thủ U23 Hàn Quốc.

Việc chơi thiếu người khiến U23 Việt Nam phải lùi sâu phòng ngự trong khi toàn bộ đội hình U23 Hàn Quốc dồn hết sang phần sân của "Rồng vàng" và liên tục rót bóng vào khu vực cấm địa.

Trận đấu có 7 phút bù giờ, khi mà tấm HCĐ của U23 Việt Nam chỉ còn tính bằng giây thì U23 Hàn Quốc lại có được bàn gỡ hoà sau pha dứt điểm của Shin Min Ha ở phút 90+7 và buộc trận đấu phải kéo vào hiệp phụ.

Dù chơi thiếu người nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thi đấu quả cảm để giữ vững tỷ số 2-2 và khiến cả hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Thủ thành Cao Văn Bình đã có ngày thi đấu xuất sắc với 10 pha cứu thua cho U23 Việt Nam trong 120 phút hiệp chính và hiệp phụ (Ảnh: AFC).

Trong loạt "đấu súng" cân não, thủ thành Cao Văn Bình xuất sắc cản phá được lượt sút thứ 7 của U23 Hàn Quốc, trong khi Thanh Nhàn không bỏ lỡ cơ hội trong lượt sút quyết định để giúp U23 Việt Nam giành tấm HCĐ một cách ấn tượng.

Rất nhiều CĐV châu Á đã ca ngợi màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam, khi luôn trong tư thế là đội dẫn bàn trong hiệp chính cũng như giữ sạch lưới trong 30 phút của hiệp phụ, để sau đó đánh bại U23 Hàn Quốc trên chấm 11m.

"Chúc mừng U23 Việt Nam! Tất cả các bạn đều có sự kiên cường tuyệt vời trong việc vượt qua khó khăn cũng như nghịch cảnh. Các bạn xứng đáng giành chiến thắng này", tài khoản Kim Tae Hee đến từ Hàn Quốc ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam.

"U23 Việt Nam chiến thắng vì sự dũng cảm của họ. Tôi muốn tắt tivi khi Việt Nam bị thủng lưới ở những giây cuối cùng và phải bước vào hiệp phụ.

Nhưng người Việt Nam, với tinh thần tuyệt vời của họ, mặc dù phải chơi thiếu người, có thể hình nhỏ hơn, và liên tục bị áp lực, đã vượt qua tất cả và giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu hết sức tuyệt vời. Chúc mừng các bạn", tài khoản Rice đến từ Singapore bình luận.

"U23 Việt Nam đáng ra phải vào chung kết mới phải. Đội bóng này thực sự rất mạnh", tài khoản Mohamad Eitan đến từ Israel nhận định.

"Một trận đấu tuyệt vời giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc. Cả hai đội đều chơi rất tốt và cống hiến. Thủ thành Cao Văn Bình của Việt Nam chơi quá tốt ở trận đấu này", tài khoản Luxury Brands đến từ Philippines ca ngợi thủ môn Văn Bình - người đã có tới 10 pha cứu thua trong hiệp chính và hiệp phụ cũng như cản phá một lượt sút luân lưu của U23 Hàn Quốc.

"Chúc mừng U23 Việt Nam. Không phải đội bóng nào ở châu Á, nhất là ở Đông Nam Á lại có thể đánh bại được Hàn Quốc. Chiến thắng quá ấn tượng", tài khoản Asuad Ahmad đến từ Malaysia bày tỏ.

Đình Bắc (số 7) góp công lớn với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo để giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

"U23 Việt Nam đã có một trận đấu để đời, tôi tự hào về thành tích của các bạn ở giải đấu năm nay. Hi vọng năm tới đội tuyển quốc gia Indonesia có thể chiến đấu lại và làm được những điều như các bạn đã làm", tài khoản Bayu Permana đến từ Indonesia khẳng định.

"Xuất sắc quá Việt Nam ơi! Các bạn thực sự đã làm được điều đó!. Các bạn đã làm cho những người hâm mộ như tôi hạnh phúc", tài khoản Patiphat Tp đến từ Thái Lan tuyên bố.

"Xem trận này không khác gì xem một bộ phim bom tấn, quá hấp dẫn quá kịch tính, tinh thần chiến đấu quá quả cảm của các chàng trai, hoan hô Việt Nam", tài khoản Nguyễn Quốc đến từ Việt Nam nhấn mạnh.

"Tôi muốn nói rằng Hàn Quốc rất mạnh. Nhưng hiện tại chúng tôi đã chiến thắng một cường quốc bóng đá Đông Á. Mặc dù đứng thứ ba nhưng đối với người hâm mộ nó chẳng khác gì một trận chung kết đỉnh cao. Qua đây thấy rằng bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể cạnh tranh với châu lục", tài khoản Chấn Tiến đến từ Việt Nam chốt lại.