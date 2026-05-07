Báo Yemen bình luận khi đội nhà thất bại trước U17 Việt Nam

U17 Việt Nam thắng U17 Yemen 1-0 ở trận mở màn giải châu Á

Rạng sáng 7/5, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Yemen ở trận ra quân giải U17 châu Á tại Saudi Arabia. Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này.

Với kết quả này, U17 Việt Nam đã vươn lên đứng đầu bảng C với 3 điểm, hơn U17 Hàn Quốc và U17 UAE 2 điểm. Trong khi đó, U17 Yemen xếp cuối khi chưa có điểm nào.

Bình luận về thất bại của U17 Yemen, tờ Almasdar Online viết: “U17 Yemen đã khởi đầu không thành công ở giải U17 châu Á khi thất bại với tỷ số 0-1 trước U17 Việt Nam. Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất cho U17 Việt Nam trong trận đấu này.

U17 Yemen đã nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng lại tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Điều đó khiến cho thầy trò HLV Haitham Al Asbahi không thể xuyên thủng mành lưới của U17 Việt Nam.

Trận thua này đẩy U17 Yemen vào thế khó khăn khi phải đối đầu với hai đối thủ mạnh khác là U17 UAE và U17 Hàn Quốc ở các lượt trận tiếp theo”.

Trong khi đó, tờ Merca Today giật tít: “U17 Yemen đã khởi đầu đáng thất vọng khi thất bại với tỷ số 0-1 trước U17 Việt Nam”.

Tác giả nhấn mạnh: “U17 Yemen đã kiên cường thi đấu trong cả hai hiệp đấu. Đội bóng suýt nữa đã giành được trận hòa trước U17 Việt Nam. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của U17 Yemen lại thi đấu thiếu tập trung trong một khoảnh khắc và chịu thủng lưới ở phút 77. Đậu Quang Hưng đã có pha thoát xuống và dễ dàng dứt điểm vào lưới của thủ môn Al Asbahi. Trận thua này khiến U17 Yemen gặp khó khăn trong việc giành vé tham dự World Cup U17”.

Trang YemeniWindows có bài viết: “U17 Yemen đã vấp ngã ngay trong trận mở màn giải U17 châu Á trước U17 Việt Nam bởi một bàn thua duy nhất”. Trong bài viết, tác giả thừa nhận: “U17 Yemen đã suy giảm thể lực trong những phút cuối. Điều đó khiến cho đội bóng không duy trì nhịp độ tốt như thời gian trước đó. U17 Việt Nam đã tận dụng rất tốt cơ hội này để giành chiến thắng”.

Ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc vào lúc 23h ngày 10/5. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đoàn quân HLV Cristiano Roland sẽ giành vé tham dự World Cup.