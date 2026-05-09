Bốc thăm Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam tái ngộ đại diện Đông Nam Á?

Có 4 đại diện của Đông Nam Á tham dự VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, gồm đội tuyển Việt Nam, Thái Lan (thuộc nhóm hạt giống số 3), Indonesia và Singapore (nhóm 4).

Nguyên tắc bốc thăm là các đội chung nhóm hạt giống sẽ không chung bảng. Các đội không cùng nhóm hạt giống (mỗi nhóm có 6 đội) có thể ở chung một bảng đấu. Theo nguyên tắc này, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn tránh được Thái Lan ở vòng bảng, nhưng có thể chung bảng với một trong hai đội tuyển Indonesia hoặc Singapore.

Đội tuyển Việt Nam có thể tái ngộ Indonesia tại Asian Cup 2027 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bảng đấu khó nhất mà đội tuyển Việt Nam có thể đối diện ở giải đấu này, sẽ là bảng đấu có sự hiện diện của đội bóng giữ kỷ lục 4 lần vô địch Nhật Bản (nhóm hạt giống số một), nhà vô địch năm 2007 Iraq (nhóm 2) và Indonesia (nhóm 4).

Thật ra, nhóm 6 đội hạt giống số một gồm chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan (5 đội sau xếp theo thứ tự trên bảng xếp hạng thế giới), đội nào cũng mạnh hơn hẳn đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, trong những năm qua, bóng đá Việt Nam thỉnh thoảng vẫn gây bất ngờ trước đại diện của các nền bóng đá Iran, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia, nhưng chúng ta hầu như không thể gây bất ngờ cho đại diện của bóng đá Nhật Bản.

Tương tự như thế, ở nhóm hạt giống số 2 (có đương kim vô địch Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria), Iraq là đội mà chúng ta e dè nhất. Lý do là vì Iraq là một trong hai nền bóng đá đến từ Tây Á mà bóng đá Việt Nam thường gặp khó khăn nhiều nhất mỗi khi đối đầu (nền bóng đá còn lại là Iran).

Ở chiều ngược lại, bảng đấu “dễ thở” nhất với đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 có thể có Saudi Arabia hoặc Australia, Oman hoặc Syria, cùng với Singapore.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik hiện nay mạnh hơn hẳn so với đội bóng của HLV Troussier tại Asian Cup 2023 (Ảnh: Thành Đông).

Nếu lọt vào bảng đấu này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik gần như sẽ đánh bại Singapore, có thể kiếm điểm trước một trong hai đội Oman hoặc Syria, đồng thời chờ đợi việc gây bất ngờ lớn trước một trong hai đối thủ Saudi Arabia hoặc Australia.

Còn nhớ, tại giải U23 châu Á hồi tháng 1 năm nay, U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Saudi Arabia ở vòng bảng. Còn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam từng thua sát nút đội tuyển Australia trên sân nhà. Trước đó, hồi năm 2018, U23 Việt Nam từng thắng đội U23 xứ sở chuội túi tại vòng bảng giải U23 châu Á.

Trong số 4 đại diện của bóng đá Đông Nam Á, 3 đội tuyển đặt mục tiêu cao, ít nhất phải vượt qua vòng bảng. Đó là các đội Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

Cả 3 đội đều có sự chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng trước khi tham dự sân chơi châu lục. Indonesia sẽ gọi về nước hàng loạt cầu thủ nhập tịch đang chơi bóng tại châu Âu. Thái Lan đang tăng cường cầu thủ “Thái kiều” sinh ra tại châu Âu, đang chơi bóng ở nước ngoài.

Còn đội tuyển Việt Nam mạnh lên đáng kể so với kỳ Asian Cup 2023, kỳ giải gần nhất trước giải đấu năm nay. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik hiện được bổ sung 3 cầu thủ nhập tich chất lượng, gồm Xuân Son, Hoàng Hên, Cao Pendant Quang Vinh.

Ngoài ra, chúng ta có sự trưởng thành của một loạt cầu thủ trẻ, đã ghi dấu ấn ở giải U23 châu Á 2026, gồm tiền đạo Đình Bắc, các trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh và thủ môn Trung Kiên.

Sau lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào rạng sáng 10/5, tại Riyadh (Saudi Arabia), VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027 ở Saudi Arabia.