Truyền thông Đông Nam Á lên tiếng sau khi U17 Việt Nam chiến thắng

Trong trận mở màn giải U17 châu Á tại Saudi Arabia vào rạng sáng 7/5, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Yemen với bàn thắng duy nhất của Đậu Quang Hưng. Với kết quả này, U17 Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với U17 UAE và U17 Hàn Quốc.

Chiến thắng của U17 Việt Nam đã gây ấn tượng với giới truyền thông Đông Nam Á. Trang Seasia Goal đề cập tới kết quả của các đội bóng Đông Nam Á sau lượt trận đầu tiên giải U17 châu Á.

Trang này viết: “U17 Việt Nam và U17 Indonesia đã khởi đầu mạnh mẽ ở giải U17 châu Á. U17 Thái Lan và U17 Myanmar phải đối mặt với khó khăn chồng chất sau trận thua đầu tiên. Các đội bóng Đông Nam Á sẽ lọt vào World Cup nếu nằm trong top 2 bảng đấu”.

Trang Seasia Goal đặt ra câu hỏi: “Đội bóng Đông Nam Á nào sẽ tiến xa nhất ở giải U17 châu Á năm nay?”.

Ở phía dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) đã bình luận khá sôi nổi. Dưới đây là những bình luận tiêu biểu như:

“U17 Indonesia và U17 Việt Nam có thể là lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á ở giải châu lục. Họ cho thấy nhiều triển vọng tiến xa sau trận mở màn”.

“U17 Thái Lan gây thất vọng lớn nhất. Tôi không hiểu có phải họ cử đội U15 tham dự giải đấu hay không?”.

“U17 Việt Nam sở hữu lực lượng đồng đều nhất. Họ vừa giành chức vô địch Đông Nam Á và đã cho thấy sức mạnh”.

“U17 Việt Nam chỉ cần giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc là sớm giành vé tham dự World Cup. Cơ hội để U17 Indonesia dự giải đấu cấp thế giới cũng khá cao khi chỉ gặp U17 Qatar ở lượt trận thứ hai”.

“U17 Myanmar sẽ giành vé đi tiếp khi thắng cả U17 Tajikistan và U17 Thái Lan”.

“U17 Thái Lan nằm ở bảng đấu khá nhẹ. Nếu họ bị loại thì thật đáng tiếc”.

Trong khi đó, trang ASEAN Football nhấn mạnh: “U17 Việt Nam đã giành chiến thắng lịch sử. Đây là lần đầu tiên họ tận hưởng niềm vui chiến thắng ở giải đấu này sau 10 năm. Đậu Quang Hưng là người hùng của U17 Việt Nam khi ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

U17 Yemen đã tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của U17 Việt Nam. Ngôi đầu bảng là phần thưởng xứng đáng cho đoàn quân HLV Cristiano Roland”.

Ở lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc vào lúc 23h ngày 10/5.