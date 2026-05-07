Kịch bản giúp U17 Việt Nam sớm giành vé tham dự World Cup

Ở lượt trận mở màn bảng C giải U17 châu Á, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Yemen. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc hòa may mắn với tỷ số 1-1 trước U17 UAE.

U17 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 UAE (Ảnh: AFC).

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam đang đứng đầu bảng với 3 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với hai đội xếp thứ hai là U17 Hàn Quốc và U17 UAE. Còn U17 Yemen xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Đoàn quân HLV Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội lớn để tham dự World Cup U17 (nằm trong số hai đội đầu bảng). Thậm chí, U17 Việt Nam có cơ hội hoàn thành mục tiêu này ngay ở lượt trận thứ hai nếu giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc.

Khi ấy, U17 Việt Nam sẽ có trọn vẹn 6 điểm và chắc chắn nằm trong nhóm hai đội đầu bảng, bất chấp kết quả còn lại của bảng đấu. Trong trường hợp không thắng U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định tranh vé dự World Cup gặp U17 UAE ở lượt trận cuối vòng bảng. Kịch bản này giống như giải đấu năm ngoái.

Khi ấy, U17 Việt Nam từng ở rất gần tấm vé tham dự World Cup khi dẫn trước 1-0 với U17 UAE cho tới phút 87. Thế nhưng, sau đó, chúng ta lại bị đối thủ gỡ hòa. Điều đó khiến U17 Việt Nam bị đẩy xuống cuối bảng khi có 3 điểm. Nếu tỷ số 1-0 được giữ nguyên, chúng ta đã có vé tham dự giải đấu cấp độ thế giới.

U17 Việt Nam sẽ sớm giành vé tham dự World Cup nếu thắng U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai (Ảnh: AFC).

Trước giải đấu này, HLV Cristiano Roland đã kêu gọi các học trò duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa từng cơ hội trong thi đấu, tránh lặp lại cú ngã đau đớn như năm 2025.

Chiến lược gia người Brazil cho biết: “Ở giải đấu trước, U17 Việt Nam đã cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội bóng không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng họ không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng.

Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 23h ngày 10/5.