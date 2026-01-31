Futsal Việt Nam 0-1 Thái Lan (hiệp 2): Bàn thua bất ngờ

Tuyển futsal Việt Nam - Thái Lan (15h hôm nay): Chưa đến lúc quyết đấu

Điểm đáng chú ý ở trận đấu sắp diễn ra, dù đội tuyển futsal Việt Nam thắng hay thua Thái Lan, chúng ta cũng không thể chọn đối thủ ở tứ kết. Đối thủ của đội bóng trong tay HLV Diego Giustozzi (người Argentina) ở vòng đấu knock-out là một trong hai đội Indonesia hoặc Iraq.

Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Iraq diễn ra sau trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đến vài tiếng. Chính hai đội Indonesia và Iraq mới là những đội được quyền chọn đối thủ ở tứ kết, chứ không phải đội tuyển futsal Việt Nam hay Thái Lan.

Đấy chính là lý do để cho rằng đây chưa phải là lúc chúng ta quyết đấu với đội bóng láng giềng Thái Lan. Dĩ nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn sẽ thi đấu quyết tâm, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng lực lượng như thế nào trong trận đấu sắp diễn ra?

Có thể các cầu thủ dự bị, những cầu thủ ít được sử dụng trong các trận đấu trước đó, sẽ được thi đấu nhiều hơn trong trận gặp Thái Lan. Việc làm này vừa giúp giảm tải cho các trụ cột, vừa giúp các cầu thủ ít được thi đấu, có cơ hội ra sân nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Trước giờ bóng lăn, HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam nói: “Mục tiêu tiếp theo của tôi là đưa đội vào tới bán kết. Tôi hiểu điều đó rất khó, bởi trình độ giữa các đội ở châu Á hiện nay không còn quá chênh lệch. Chúng tôi là một tập thể mới, mang theo mục tiêu dài hạn là giành quyền tham dự kỳ World Cup tiếp theo”.

Tôi tin rằng đội bóng của tôi đang có sự cân bằng tốt, đặc biệt ở tuyến giữa, và có thể duy trì sự tập trung trong suốt 40 phút của từng trận đấu (trong môn futsal, mỗi trận có 40 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc). Chúng tôi hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và đánh bại các đội mạnh ở châu Á”.

“Về các đối thủ ở tứ kết, hai đội Indonesia và Iraq có phong cách rất khác nhau. Iraq sở hữu những cầu thủ có thể hình tốt, kỹ thuật và sức mạnh. Indonesia thì chơi khá giống chúng tôi, thiên về tốc độ với lối đá tấn công trực diện.

Indonesia là một đội rất mạnh của châu Á và họ sẽ thi đấu trước khoảng 15.000 khán giả nhà. Vì vậy, nếu được lựa chọn, tôi thích gặp Iraq hơn. Việc thi đấu trước khoảng 1.000 khán giả trung lập sẽ thuận lợi hơn so với bầu không khí cuồng nhiệt của việc đối diện với 15.000 khán giả của Indonesia”, HLV Diego Giustozzi khẳng định.

Từ phát biểu trên có thể thấy rằng, đội tuyển futsal Việt Nam và HLV Diego Giustozzi sẽ sử dụng trận đấu với Thái Lan chiều nay, chuẩn bị cho vòng tứ kết.