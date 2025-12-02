Futsal nữ Việt Nam thắng Trung Quốc, quyết giải cơn khát vàng SEA Games

Chiều 2/12, trong trận giao hữu thứ hai tại Hàng Châu (Trung Quốc) thuộc chuyến tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước tuyển futsal nữ Trung Quốc.

Hôm 30/11, cũng ở trận giao hữu đầu tiên với tuyển futsal nữ Trung Quốc, cả hai đội đã bất phân thắng bại trong trận đấu có 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai bên.

Tuyển futsal nữ Việt Nam quyết tâm giành HCV SEA Games 33 sau khi có 5 lần về nhì ở ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Ở trận giao hữu lần thứ hai này, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã cải thiện tốt về mặt tâm lý cũng như chiến thuật khi tạo ra rất nhiều cơ hội tấn công về khung thành đối phương.

Tuy nhiên phải đến phút 19, đội tuyển futsal nữ Việt Nam mới có được bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm quyết đoán của Bùi Thị Trang. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, tận dụng sai lầm của đội chủ nhà, Lê Thị Thanh Ngân giúp tuyển futsal nữ Việt Nam vượt lên dẫn cách biệt hai bàn. Trong tình thế không còn gì để mất, các cầu thủ nữ của Trung Quốc đã sử dụng chiến thuật Power Play (thủ môn bỏ khung thành lên tham gia tấn công) và có bàn rút ngắn xuống 1-2 ở phút 33.

Tuy nhiên, những nỗ lực trong những phút còn lại giúp tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn bảo vệ được tỷ số để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Thắng lợi này giúp tuyển futsal nữ có được sự tự tin trước khi bước vào hành trình chinh phục HCV ở SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội sẽ có buổi tập cuối cùng tại Hàng Châu vào sáng mai (3/12) và trở về TPHCM vào tối cùng ngày. Đội sẽ tập luyện một tuần tại TPHCM để hoàn thiện các vấn đề trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Trong lịch sử tham dự ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn chưa một lần giành ngôi vương, nhưng có tới 5 lần về nhì vào các năm 2007, 2011, 2013, 2017 và 2022. Cả 5 lần, đội đều xếp sau Thái Lan.