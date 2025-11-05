Tuyển futsal Việt Nam chung bảng với Thái Lan ở giải châu Á

Chiều 5/11, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) futsal châu Á 2026 đã chính thức diễn ra tại thủ đô Jakarta (Indonesia). Kết quả, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Kuwait và Lebanon.

Tuyển futsal Việt Nam đặt kỳ vọng tiến sâu ở VCK futsal châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Ở các bảng đấu còn lại, chủ nhà Indonesia mặc định ở bảng A và sẽ tranh tài cùng các đối thủ Iraq, Kyrgyzstan và Hàn Quốc, trong khi đương kim vô địch Iran ở bảng D với Afganisstan, Saudi Arabia và Malaysia. Hai đội hạng 3 và hạng 4 châu Á là Uzbekistan, Tajikistan nằm cùng bảng với Nhật Bản và Australia.

VCK futsal châu Á 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại Jakarta (Indonesia). 16 đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để xác định nhà vô địch châu lục.

Căn cứ theo bảng xếp hạng futsal nam do FIFA công bố ngày 29/8, đội tuyển Việt Nam (xếp hạng 26 thế giới) thuộc nhóm hạt giống số 2 cùng với Uzbekistan (19), Afghanistan (33) và Iraq (41) - nhóm được đánh giá có tính cạnh tranh cao và hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn ngay từ vòng bảng.

Đội tuyển futsal Việt Nam từng tạo tiếng vang lớn khi lọt vào bán kết futsal châu Á 2016, qua đó giành vé dự FIFA Futsal World Cup lần đầu tiên trong lịch sử và lần thứ hai là năm 2021. Với vị thế hiện tại cùng sự tiến bộ trong thời gian qua, HLV Diego Giustozzi và các học trò tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích tại đấu trường châu lục năm 2026.