Kịch bản nào giúp tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia, tham dự Asian Cup 2027?

Sau chiến thắng 2-0 trước Lào ở lượt trận áp chót vòng loại Asian Cup 2027 vào tối qua (19/11), đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai bảng F với 12 điểm sau 5 trận. Chúng ta đang kém Malaysia 3 điểm trong khi chỉ còn một trận quyết đấu với đối thủ này vào tháng 3 năm sau.

Mặc dù gặp khó khăn trong cuộc đua song mã với Malaysia nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn có hai kịch bản để tham dự giải đấu cấp châu Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải thắng Malaysia với cách biệt 5 bàn trở lên ở lượt về nếu muốn giành vé tham dự Asian Cup 2027 (Ảnh: AFC).

Thắng Malaysia với cách biệt 5 bàn trở lên ở lượt về

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil. Trận thua này đã khiến “Rồng vàng” lâm vào thế cực khó. Chúng ta phải giành chiến thắng với cách biệt từ 5 bàn trở lên trong trận lượt về trên sân nhà.

Nếu đội tuyển Việt Nam thắng đối thủ này với cách biệt 4 bàn thì khi ấy, thành tích đối đầu của hai đội bằng nhau. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng bại để phân định thứ hạng của hai đội. Nếu như chỉ số này của họ vẫn giống nhau, hai đội sẽ đá luân lưu để định đoạt số phận.

Malaysia đã suy yếu khá nhiều so với thời điểm gặp đội tuyển Việt Nam vào tháng 6. Mới đây, FIFA vừa buộc tội FAM gian lận trong nhập tịch và cấm 7 cầu thủ trái phép tham gia hoạt động bóng đá trong 1 năm.

Khi không có nguồn “ngoại binh” từ châu Âu và Nam Mỹ, Malaysia không còn duy trì được sức mạnh. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, đội tuyển Việt Nam cũng cần cải thiện hàng công để có thể ghi ít nhất 5 bàn vào lưới Malaysia.

Trong trường hợp AFC xử thua Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ nghiễm nhiên có vé tham dự Asian Cup (Ảnh: Getty).

Chờ án phạt của AFC với Malaysia

FIFA đã bác đơn kháng cáo của Malaysia ở vụ nhập tịch gian lận 7 cầu thủ. Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã đưa ra bằng chứng thuyết phục, khiến FAM không thể chối cãi. Giờ đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) để chứng minh sự trong sạch.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia, khả năng kháng cáo thành công của FAM ở CAS là rất thấp. Nếu CAS tiếp tục bác đơn kháng cáo của FAM, AFC sẽ xem xét hồ sơ và đưa ra án phạt cho Malaysia.

Theo quy định của AFC, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Nếu vậy, “Bầy hổ” sẽ bị trừ 6 điểm, chỉ còn 9 điểm, còn đội tuyển Việt Nam được cộng 3 điểm, lên 15 điểm.

Trong trường hợp, AFC đưa ra án phạt này trước trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 thì đội tuyển Việt Nam sẽ nghiễm nhiên có vé tham dự giải bóng đá châu Á mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu với Malaysia.