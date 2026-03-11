Đội tuyển nữ Việt Nam mất vé dự vòng loại Olympic

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), 8 đội vào tứ kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, cũng sẽ là 8 đội được dự vòng loại nội dung bóng đá nữ, Olympic 2028 khu vực châu Á.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mất cơ hội dự vòng loại Olympic 2028 (Ảnh: Getty).

Do đội tuyển nữ Việt Nam đã bị loại khỏi giải vô địch châu Á, nên chúng ta cũng không còn cơ hội tranh vé đến với Olympic Los Angeles (Mỹ) sau đây hai năm.

8 đội được quyền tham dự vòng loại Olympic khu vực châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên, Australia, Philippines, Đài Loan và Uzbekistan. Đây là 8 đội sẽ hiện diện tại vòng tứ kết giải vô địch bóng đá châu Á 2026.

Với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, trước đó chúng ta cũng đã mất cơ hội giành vé đến World Cup 2027. Theo điều lệ, 4 đội thắng ở tứ kết giải châu Á 2026 sẽ giành vé vào thẳng vòng chung kết (VCK) World Cup 2027.

4 đội thua ở tứ kết sẽ được chia làm hai cặp, thi đấu tiếp vòng play-off khu vực châu Á. Hai đội thắng ở vòng play-off châu Á sẽ giành vé đến World Cup. Hai đội thua ở play-off châu Á sẽ thi đấu vòng play-off liên lục địa, với đại diện của các châu lục khác.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rời Perth (Australia) vào sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam). Đội về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào khoảng 15h45 (theo giờ Việt Nam), sau đó một nhóm cầu thủ sẽ nối chuyến ra Hà Nội, hạ cánh ở sân bay Nội Bài khoảng 22h35 tối 12/3.