Phản ứng của CĐV châu Á khi tuyển nữ Việt Nam bị loại ở vòng bảng

Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam tan mộng dự World Cup

"Thành thật mà nói, tôi đã hy vọng cả Philippines lẫn Việt Nam đều có thể vượt qua vòng bảng.

Dù sao cũng là những nước cùng khu vực Đông Nam Á, cùng cố gắng để tiến lên", tài khoản Jonas UA đến từ Philippines bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển nữ Việt Nam để thua đậm 0-4 trước Nhật Bản ở lượt đấu cuối bảng C giải vô địch nữ châu Á 2026 diễn ra trên sân HBF Park (Australia) ngày 10/3.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) nhận thất bại đậm trước tuyển nữ Nhật Bản, chính thức chia tay giải châu Á ngay từ vòng bảng (Ảnh: AFC).

Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia cũng như người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam dù nỗ lực nhưng không thể tránh khỏi một trận thua đậm trước đội bóng hàng đầu châu Á là Nhật Bản.

Mặc dù thủ môn Khổng Thị Hằng đã chơi xuất sắc khi có nhiều pha cứu thua ngay trước vạch vôi và chỉ bị thủng lưới một bàn trong hiệp 1, nhưng hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam đã không thể trụ vững trong hiệp 2 khi phải nhận thêm 3 bàn thua.

Theo thống kê, tuyển nữ Nhật Bản kiểm soát bóng tới 81% và tung ra 28 pha dứt điểm, trong đó có 14 pha dứt điểm trúng đích. Điều này chênh lệch hoàn toàn với tuyển nữ Việt Nam khi đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chỉ kiểm soát bóng 19%, tung ra được duy nhất một pha dứt điểm về phía khung thành đối thủ.

Trận thua này khiến các "nữ chiến binh Sao vàng" sớm chia tay giải vô địch nữ châu Á 2026 ngay từ vòng bảng, khi chỉ giành được 3 điểm, ghi được 3 bàn thắng nhưng để thủng lưới 7 bàn.

Mặc dù cán đích vị trí thứ 3 ở bảng đấu, nhưng tuyển nữ Việt Nam để mất vé vào tứ kết khi kém hiệu số so với hai đội xếp thứ 3 ở hai bảng đấu còn lại là Philippines và Uzbekistan (2 trong số 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết).

Ngay sau trận đấu, nhiều CĐV Philippines đã lên tiếng ăn mừng khi đội nhà giành vé vào tứ kết nhờ trận thua đậm của tuyển nữ Việt Nam trước Nhật Bản. Trong khi đó các CĐV châu Á khác cũng lấy làm tiếc khi đoàn quân của HLV Mai Đức Chung thi đấu dưới mức kỳ vọng ở giải châu Á 2026.

"Tạm biệt Việt Nam. Nhờ các bạn mà Philippines chúng tôi giành vé vào tứ kết", tài khoản Jacob Mark Amoguis Ergina đến từ Philippines bày tỏ.

"Cảm ơn các cầu thủ tuyển nữ Nhật Bản. Các bạn đã chơi rất nhiệt tình để giúp Philippines vào vòng 8 đội", tài khoản Jeffrey StaMaria cũng đến từ Philippines nói thêm.

"Thật ra trận này tuyển nữ Nhật Bản chơi không hay bằng trận gặp Ấn Độ nhưng với tỷ số này thì cứ như đá tập vậy", tài khoản Masaaki Shibagaki đến từ Nhật Bản tuyên bố.

"Phải khen ngợi thủ môn của tuyển nữ Việt Nam. Cô ấy thực sự chơi rất xuất sắc trong khung gỗ", tài khoản Lido One cũng đến từ Nhật Bản cho biết.

Thủ môn Khổng Thị Hằng chơi xuất sắc trong khung gỗ nhưng không thể giúp tuyển nữ Việt Nam làm nên bất ngờ trước Nhật Bản (Ảnh: AFC).

"Không thể phủ nhận rằng Nhật Bản rất mạnh về bóng đá. Chỉ riêng ở giải Ngoại hạng Anh dành cho nữ đã có rất nhiều cầu thủ đến từ Nhật Bản. Hơn nữa, họ còn rất nhiều tài năng trẻ sẵn sàng kế thừa đàn chị trong đội tuyển quốc gia", tài khoản Tri Yanto đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Những chuyên gia hay người hâm mộ Việt Nam đâu rồi, khi họ nói cố tình để thua Đài Loan (Trung Quốc) với toan tính giành vị trí thứ 3 và sáng cửa cơ hội dự World Cup 2027 hơn. Họ không nghĩ rằng sẽ phải gặp đội tuyển rất mạnh là Nhật Bản ở lượt đấu cuối hay sao", tài khoản Buunja đến từ Malaysia bình luận.

"Không sao đâu Việt Nam, chắc chắn lần sau các bạn sẽ tiến xa hơn", tài khoản Saksit Promchon đến từ Thái Lan động viên.

"Chúng ta dành tình yêu cho tuyển nữ Việt Nam là tốt, nhưng phải thừa nhận thực tế là lứa đội tuyển này khá nhạt nhoà. Tỷ số 4-0 là còn hơi ít, nếu thủ môn không xuất sắc thì còn thua đậm nữa. Sau giải đấu này cần phải có nhiều giải pháp trong tuyển chọn, đào tạo để bóng đá nữ phát triển mạnh hơn", tài khoản Trần Văn Pháp đến từ Việt Nam chốt lại.