Báo Đông Nam Á so sánh màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam và Philippines

Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam tan mộng dự World Cup

Sau loạt trận chiều 10/3, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bị loại, trong khi Philippines giành vé đi tiếp vào tứ kết.

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bị loại sau trận thua Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam có 3 điểm sau vòng bảng, họ đứng thứ 3 tại bảng C”.

Đội tuyển nữ Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á, sau trận thua Nhật Bản chiều 10/3 (Ảnh: ASEAN Football).

“Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam xếp chót trong số 3 đội xếp thứ 3. Đội tuyển nữ Uzbekistan và Philippines (các đội đứng thứ 3 ở các bảng B và bảng A) giành quyền vào tứ kết nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đội tuyển nữ Việt Nam”, New Straits Times viết thêm.

Cũng theo tờ báo của Malaysia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm, nhưng đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn không thể tạo ra bất ngờ trước đội bóng rất mạnh Nhật Bản.

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia miêu tả: “Những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam giúp đội nhà hạn chế nhiều bàn thua trong hiệp một. Nhưng những pha tấn công kiên trì của Nhật Bản trong hiệp hai mang về nhiều bàn thắng cho đội tuyển nữ Nhật Bản”.

Philippines giành quyền vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á chia sẻ: “Đội tuyển Nhật Bản đánh bại đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận đấu diễn ra ngày 10/3. Kết quả này khiến đội tuyển nữ Việt Nam bị loại, còn đội tuyển Philippines giành quyền vào tứ kết”.

“Philippines đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng đấu bảng. Đây là cột mốc quan trọng với bóng đá nữ Philippines”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Đối thủ của đội tuyển nữ Philippines ở tứ kết sẽ là Nhật Bản. Trận đấu giữa Philippines và Nhật Bản sẽ diễn ra ngày 15/3. Đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé dự World Cup 2027. Còn đội thua vẫn có cơ hội được chơi tại World Cup, thông qua vòng play-off châu Á.

Vòng play-off châu Á sẽ gồm 4 đội thua ở tứ kết, chia cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội thắng ở vòng play-off châu Á sẽ vào vòng chung kết World Cup vào năm sau, hai đội thua ở vòng play-off châu Á sẽ thi đấu tiếp vòng play-off liên lục địa, với đại diện của các châu lục khác.