HLV Mai Đức Chung: “Tuyển nữ Việt Nam không nao núng khi bị gỡ hòa”

Tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 ở giải châu Á

Ở trận ra quân tại giải bóng đá nữ châu Á 2026 tối 4/3 tại Australia, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-1 trước Ấn Độ. Trong đó, bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 được Vạn Sự thực hiện ở phút 90+4.

HLV Mai Đức Chung cho rằng các cầu thủ nữ Việt Nam đã không nao núng dù bị Ấn Độ gỡ hòa (Ảnh: AFC).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội nhà đã trải qua trận đấu khó khăn. Ông cho biết: “Đây là trận đấu giữa hai đội ngang sức ngang tài. Chúng tôi có phần may mắn hơn để giành chiến thắng.

Kết quả này sẽ là động lực rất lớn cho tuyển nữ Việt Nam trong chặng đường phía trước. Bất lợi của chúng tôi là sau giai đoạn nghỉ Tết, các cầu thủ chủ yếu tập luyện không có nhiều trận thi đấu cọ xát, vì vậy cảm giác thi đấu ở trận mở màn chưa thực sự tốt”.

Nhận định về diễn biến trên sân, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Khi bị Ấn Độ gỡ hoà, toàn đội không hề nao núng. Sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài đã tiếp thêm tinh thần để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hướng tới bàn thắng tiếp theo.

Tôi cũng muốn khẳng định tuyển nữ Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn so với Ấn Độ. Vấn đề chỉ là chúng tôi chưa tận dụng được nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng”.

Tuyển nữ Việt Nam có 3 điểm quý giá trước Ấn Độ (Ảnh: Getty).

HLV Mai Đức Chung cho rằng Ấn Độ chủ yếu sử dụng các đường bóng dài thay vì phối hợp ngắn, và các cầu thủ Việt Nam đã có sự chuẩn bị để hóa giải lối chơi này. Ông nói thêm: “Đội bóng đã thi đấu tự tin, mạnh dạn và tôi tin các học trò có thêm bàn thắng. Thực tế, ở những phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1”.

Trong khi đó, người hùng Vạn Sự, cầu thủ lập cú đúp cho tuyển nữ Việt Nam vào lưới Ấn Độ, cho biết: “Toàn đội đã thi đấu với hơn 200% sức lực. Ban huấn luyện đã xây dựng đấu pháp hợp lý để chúng tôi có được kết quả tốt. Khi bàn thua không may xảy ra, chúng tôi động viên nhau rằng thời gian vẫn còn và cần nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Tiền vệ sinh năm 2001 cũng khẳng định, toàn đội sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm ở tình huống để thủng lưới nhằm hoàn thiện hơn trong các trận đấu tiếp theo, quyết tâm hướng tới mục tiêu đã đề ra tại giải đấu.

Ở lượt trận thứ hai bảng C, tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 12h ngày 7/3. Đây có thể là trận đấu quyết định ngôi nhì bảng đấu.