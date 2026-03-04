Báo Ấn Độ nhận xét về sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam

Tối nay (4/3) tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn ở giải bóng đá nữ châu Á 2026 gặp tuyển nữ Ấn Độ. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.

Tờ Khel Now đánh giá tuyển nữ Việt Nam là đối thủ đáng gờm (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trước trận đấu này, tờ Khel Now đã có nhận xét về sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam. Tờ báo này viết: “Việt Nam đã có một màn trình diễn khá tốt tại giải bóng đá nữ châu Á 2022 khi lọt vào vòng tứ kết. Đó là thành tích đáng tôn trọng.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung quyết tâm làm tốt hơn ở giải châu Á 2026. Do đó, họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc giành chiến thắng trước Ấn Độ ở trận đấu mở màn. Chỉ có hoàn tất nhiệm vụ này, họ mới giành quyền vượt qua vòng bảng.

“Những chiến binh sao vàng” sẽ chiến đấu hết mình để tạo áp lực lên các cầu thủ Ấn Độ. Họ có thể triển khai tấn công nhanh và chính xác, đồng thời tỏ ra lạnh lùng trong khâu dứt điểm để đánh bại Ấn Độ.

Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có cú hích về sự tự tin, giúp họ thêm niềm tin vào khả năng tiến sâu tại giải đấu. Ngược lại, nếu đánh rơi điểm số trước Ấn Độ ngay ở trận ra quân, hy vọng vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể sẽ chịu một đòn giáng mạnh”.

Hải Yến là ngôi sao đáng chú ý của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).

Trong đó, tờ Khel Now nhận định Hải Yến là ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển nữ Việt Nam. Tờ báo này viết: “Phạm Hải Yến đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam, khi cô thi đấu cho đội bóng từ năm 2011.

Ở tuổi 31, Hải Yến đã ghi 59 bàn thắng sau 98 lần ra sân cho “Những chiến binh Sao Vàng” và hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam.

Hải Yến đã tạo dựng được danh tiếng là một tiền đạo sát thủ khi ghi gần 100 bàn thắng cho CLB nữ Hà Nội, đồng thời gây ấn tượng ở đấu trường quốc tế với những bàn thắng quan trọng cho đội nhà.

Hải Yến sẽ tìm cách tận dụng khả năng di chuyển thông minh của mình để vượt qua các hậu vệ Ấn Độ và phá vỡ cấu trúc phòng ngự của họ nhằm gây khó khăn cho đối thủ. Cô cũng cần phải thể hiện sự lạnh lùng cao nhất trong khâu dứt điểm, kết liễu cơ hội một cách sắc bén và giúp đội nhà giành một chiến thắng quan trọng”.