HLV Kim Sang Sik, Đình Bắc được vinh danh ở Cúp Chiến thắng

Trong các giải thưởng tập thể và cá nhân, bóng đá vinh dự có 4 hạng mục được bình chọn: Đội tuyển của năm (đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33); Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm (HLV Kim Sang Sik); Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm (Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang Sik sau trận chung kết SEA Games 33); VĐV trẻ của năm (Nguyễn Đình Bắc, đội tuyển U22/23 Việt Nam).

Đình Bắc và U23 Việt Nam được vinh danh ở Gala Cúp Chiến thắng 2026 (Ảnh: HT).

Với tấm huy chương vàng ấn tượng tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam đã được bình chọn là “Đội tuyển của năm”. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik được vinh danh hạng mục “Chuyên gia người nước ngoài xuất sắc”, sau khi cùng các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng tại 3 giải đấu liên tiếp trong năm 2025: AFF Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (21 tuổi), nhân tố nổi bật trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 33, đã được trao danh hiệu VĐV trẻ của năm. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội cũng góp mặt trong chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam, tập thể xuất sắc giành danh hiệu đội tuyển của năm.

Khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang Sik trong màn ăn mừng chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 đã được lựa chọn là Hình ảnh, khoảnh khắc của năm. Đây là khoảnh khắc trong clip “Tình thương mến thương của Đình Bắc với HLV Kim Sang Sik” do VFF thực hiện.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao giải “Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm” cho HLV Kim Sang Sik (Ảnh: HT).

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Các HLV đều có tư cách, vinh dự nhận danh hiệu này. Tôi chỉ là người thay mặt họ. Tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, đặc biệt là HLV Park Hang Seo luôn có những động viên để tôi làm việc tốt. Tôi tiếc nuối khi các trận chung kết không được thi đấu sân nhà, nhưng tôi rất hạnh phúc khi người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng".

Hạng mục Nữ VĐV của năm thuộc về xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người giành 1 HCV châu Á, 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games. Nam VĐV của năm là Hà Minh Thành (bắn súng), với 2 HCV Cúp bắn súng châu Á, 2 HCV SEA Games (xác lập 1 kỷ lục).

Ở các hạng mục khác, giải Thành tựu trọn đời: cựu VĐV, HLV Cung Bỉnh Di (bắn súng); HLV của năm: HLV Dương Hoàng Long (karate); Đồng đội của năm: đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Trần Thị Thanh Thuý (bóng chuyền) năm thứ 2 liên tiếp giành giải VĐV được yêu thích nhất.