Danh sách Malaysia đối đầu tuyển Việt Nam: Tràn ngập cầu thủ nhập tịch

Hiện tại, danh sách đội tuyển Malaysia gây chú ý, vì bóng đá nước này vừa bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3, ở trận lượt đi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025.

Đội tuyển Malaysia vẫn tràn ngập cầu thủ nhập tịch, chuẩn bị thi đấu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: NST).

Danh sách đội tuyển Malaysia vừa được công bố dĩ nhiên không có nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Dù vậy, danh sách này vẫn không thiếu cầu thủ nhập tịch. Đây là những cầu thủ từng bị loại khi Malaysia còn sử dụng nhóm 7 cầu thủ có hồ sơ giả nói trên.

Tuy nhiên, hiện tại trong bối cảnh đội tuyển Malaysia thiếu người, HLV Peter Cklamovski (người Australia) buộc phải gọi lại hậu vệ Dominic Tan (gốc Singapore), Daniel Ting (Anh),Quenting Cheng (Australia), tiền vệ Endrick (gốc Brazil), Ryan Lambert (Anh), Nooa Laine (Phần Lan), tiền đạo Ezequiel Aguero (Argentina), Paulo Josue (Brazil)…

Trong số 28 cầu thủ Malaysia được gọi tập trung, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đáng chú ý nhất là 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm trung vệ Dion Cools (CLB Cerezo Osaka, Nhật Bản), Daniel Ting (Ratchaburi, Thái Lan), Endrick (CLB Công an TPHCM, Việt Nam).

Trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục (Ảnh: VFF).

Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ tập trung từ ngày 23/3. Sau đó, ngày 31/3, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sẽ gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Điều đáng chú ý, phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chưa thông báo họ sẽ di chuyển sang Việt Nam ngày nào? Đồng thời đội tuyển Malaysia có trận giao hữu quốc tế nào trước khi gặp đội tuyển Việt Nam hay không?

Hiện tại, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 tới đây chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Sau khi bị xử thua ở 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam (ngày 10/6/2025) và Nepal (ngày 25/3/2025), đội tuyển Malaysia đã chính thức bị loại.

Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya chỉ còn 9 điểm, trong khi đội tuyển Việt Nam đã có 15 điểm. Vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn một lượt trận nữa là kết thúc. Đội tuyển Việt Nam đã chính thức có vé dự vòng chung kết giải vô địch châu Á, vào đầu năm sau.

Danh sách các hậu vệ Malaysia vừa được gọi tập trung (Ảnh: FAM).