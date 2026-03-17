Bóng đá Malaysia: Kháng cáo vô vọng và cái kết đắng vụ cầu thủ nhập tịch

Tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả. Sau đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA. Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 người này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS. Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ. Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện. Đến ngày 17/3, AFC chính thức xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025. FAM bị AFC phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,31 tỷ đồng).

Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6/2025, đội tuyển Malaysia chưa hề thắng đội tuyển Việt Nam trong khoảng 11 năm. Họ nhập tịch cho 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel với mong muốn chiến thắng đội tuyển Việt Nam.

Thế nhưng, ngày 17/3, họ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua trắng đội tuyển Việt Nam 0-3 ở trận đấu nói trên. Nguyên nhân đội tuyển Malaysia bị xử thua cũng vì 7 cầu thủ nhập tịch vừa nêu.

Những cầu thủ này sử dụng hồ sơ giả để được khoác áo đội bóng có biệt danh Harimau Malaya. Thậm chí, sau khi bị xử thua ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia còn có nguy cơ suy yếu hơn cả thời điểm trước ngày 10/6/2025 nói trên.

Đội tuyển Malaysia bị xử thua vì sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu" (Ảnh: NST).

Những vụ nhập tịch thần tốc

Tháng 10/2025, FIFA tiết lộ thông tin vào ngày 11/6/2025, tức chỉ một ngày sau khi trận đấu lượt đi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur (Malaysia), có một lá đơn tố cáo bóng đá Malaysia được gửi đến FIFA.

Nội dung của lá đơn này phản ánh nhóm 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel nhập tịch Malaysia bằng hồ sơ giả.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) âm thầm điều tra, họ lật ngược lại vụ việc. Khoảng giữa tháng 3/2025, cầu thủ đầu tiên trong danh sách này là Hector Hevel (sinh ra ở Hà Lan) xuất hiện trong danh sách đội tuyển Malaysia.

Anh tham gia thi đấu trận Malaysia gặp Nepal vào ngày 25/3/2026, ghi một bàn trong trận đấu này, góp phần vào chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal.

Sau đó, nhiều cầu thủ nữa được nhập tịch Malaysia một cách thần tốc. Tính từ thời điểm những người này được giới thiệu cho đội bóng có biệt danh Harimau Malaya cho đến khi họ khoác áo chính đội bóng này, chỉ mất có vài tuần.

Đến trước trận Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6/2025, có đến 7 cầu thủ nhập tịch mới được điền tên vào danh sách. Cả 7 người này đều thi đấu với thời lượng khác nhau ở trận cầu được tổ chức trên sân Bukit Jalil, tại Kuala Lumpur.

Những cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả giúp đội tuyển Malaysiia thắng đậm đội tuyển Việt Nam 4-0 vào ngày 10/6/2025 (Ảnh: T.H).

Đội tuyển Malaysia thắng đậm đội tuyển Việt Nam đến 4-0. Trong đó có 2 bàn thắng được ghi bởi những cầu thủ trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan, gồm bàn thắng của Joao Figueiredo (gốc Brazil) ở phút 49 và của Rodrigo Holgado (gốc Argentina) ở phút 58.

Đây là chiến thắng rất bất thường, bởi trong khoảng 11 năm trước đó, đội tuyển Malaysia chưa hề thắng đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu chính thức. Lần gần nhất đội bóng có biệt danh Harimau Malaya thắng đội tuyển Việt Nam là trận bán kết lượt về AFF Cup 2014. Thời điểm đó, Malaysia thắng 4-2 trên sân Mỹ Đình, chung cuộc họ thắng 5-4 sau hai lượt trận bán kết.

Người hâm mộ Malaysia vui mừng. Đội tuyển Malaysia gần như sẽ có vé vào vòng chung kết (VCK Asian Cup 2027), vì cách biệt 4 bàn là quá lớn, rất khó để đội tuyển Việt Nam lật ngược tình thế ở trận lượt về. Trong khi đó, hai đối thủ còn lại trong bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup là Lào và Nepal quá yếu, chưa đủ sức để ngăn cản Malaysia.

Dù vậy, những điều bất thường sẽ gây chú ý. Và, trận thắng bất thường của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam bị giới bóng đá Đông Nam Á hoài nghi, trước khi xuất hiện lá đơn tố cáo vào ngày 11/6/2025, được FIFA tiết lộ.

Quá trình điều tra, đấu lý dai dẳng

Tháng 9/2025, FIFA lần đầu tiên công bố thông tin nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả.

FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350,000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel 12 tháng. Mỗi người bị phạt bổ sung 2,000 CHF (khoảng 67 triệu đồng).

FIFA cũng yêu cầu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều tra mở rộng những cầu thủ có liên quan và mở rộng điều tra FAM. FIFA giao cho AFC phải trực tiếp có hướng xử lý đội tuyển Malaysia, vì những vi phạm liên quan đến nhóm 7 cầu thủ nhập tịch xảy ra ở vòng loại Asian Cup 2027, giải đấu nằm dưới quyền điều hành trực tiếp của AFC.

Tháng 11/2025, FIFA thực hiện phiên điều trần với nhóm 7 cầu thủ có liên quan. Phiên điều trần này xuất hiện nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Trong phiên điều trần với FIFA, có cầu thủ trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia ban đầu buộc miệng nói rằng ông và bà của anh ấy sinh ra ở Argentina. Nhưng ngay lập tức, cầu thủ này phát hiện ra mình nói “hớ”, anh thay đổi lời khai, đính chính rằng ông và bà của anh ấy sinh ra ở Malaysia.

Trải qua 2 phiên điều trần tại FIFA và CAS, các cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia đều không thuyết phục được các tổ chức quốc tế (Ảnh: AFP).

Sau phiên điều trần, FIFA giữ nguyên các mức phạt với FAM và với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Liên đoàn Bóng đá thế giới giữ nguyên quan điểm rằng 7 cầu thủ nói trên sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia, còn FAM vi phạm điều khoản làm giả và sử dụng hồ sơ giả mạo. FIFA bác kháng cáo của FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Trong những ngày cuối năm 2025, FIFA phán quyết đội tuyển Malaysia thua trong các trận giao hữu quốc tế với các đội tuyển Singapore, Capde Verde và Palestine. Mỗi trận, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3. Đây có thể xem là đòn cảnh cáo của FIFA nhằm vào FAM, cho thấy đội tuyển Malaysia có thể bị xử lý tương tự ở các trận đấu chính thức, thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

FAM và 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Càng chống chế, càng bị dư luận phản ứng

Điều đáng chú ý tiếp theo, trong lúc FAM vẫn đang kiện FIFA lên CAS, các quan chức FAM đồng loạt từ chức. Đấy là thời điểm chính phủ Malaysia và AFC đều tiến hành kiểm tra, kiểm toán Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Phía chính phủ Malaysia tuyên bố số tiền mà họ từng tài trợ cho công tác phát triển bóng đá Malaysia, bao gồm tiền tài trợ cho đội tuyển quốc gia và tiền tài trợ cho hệ thống phát triển bóng đá trẻ (lên đến hàng trăm tỷ đồng), sẽ không được chi để trả án phí trong vụ FAM kiện FIFA ở CAS.

Ngày 28/1, CAS ra quyết định tạm hoãn thi hành án với 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan. Khi đó, nhiều người ủng hộ FAM cho rằng đấy là dấu hiệu FAM sẽ thắng kiện FIFA ở CAS.

Ngay đến Tổng thư ký (TTK) AFC Seri Windsor Paul John cũng từng thể hiện quan điểm, rằng cơ hội chiến thắng của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia là 50/50.

Năm thứ 12 liên tiếp, đội tuyển Malaysia không thể thắng đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu chính thức (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tuy nhiên, những người tỉnh táo hơn cho biết đây chỉ là hành động mang tính “nhân văn” của CAS, cho đến khi họ có phán quyết cuối cùng.

Cựu Phó chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm nhận định: “Tôi cho rằng khi CAS ra quyết định hoãn thi hành án, họ muốn người lao động có cơ hội được tiếp tục làm việc, một khi những người này chưa chính thức bị tòa án thể thao chính thức kết luận là sai phạm”

“Lệnh hoãn thi hành án không đồng nghĩa với việc đã có bên thắng kiện. Lệnh này không hề phản ánh bóng đá Malaysia thắng kiện FIFA ở CAS. Chúng ta phải chờ đến phán quyết cuối cùng của CAS mới rõ bên thắng bên thua trong vụ tranh chấp pháp lý này”, cựu PCT AFF Dương Vũ Lâm nói thêm.

Cùng quan điểm với ông Dương Vũ Lâm, luật sư thể thao Richard Wee của Malaysia phân tích: “Việc CAS hoãn công bố phán quyết không phải là điều bất thường, thậm chí ngay cả với việc hoãn công bố lại hàng tuần cũng bình thường”.

“Hội đồng trọng tài của CAS phải xem xét tất cả các tài liệu, các lập luận và nguyên tắc pháp lý trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong quy tắc trọng tài của CAS, việc thảo luận là rất quan trọng.

Nhiều khả năng FAM sẽ không được trắng án, riêng các cầu thủ có thể nhận được mức án nhẹ hơn so với lệnh đình chỉ thi đấu một năm mà FIFA công bố trước đó”, luật sư thể thao Richard Wee nói thêm.

Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Kết quả có lẽ vẫn không khác với phiên điều trần mà FIFA tiến hành trước đó vào tháng 11/2025. Để rồi, đến ngày 5/3, CAS phán quyết FAM thua kiện FIFA.

Các án phạt của FIFA dành cho FAM được giữ nguyên. Riêng các cầu thủ vẫn bị treo giò một năm, nhưng phạm vi thực hiện chỉ được áp dụng trong các trận đấu chính thức. Các cầu thủ này vẫn được tập luyện và thi đấu giao hữu cùng với CLB của mình.

Ngày 17/3, sau hơn chục ngày cân nhắc, AFC xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở trận các trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6/2025 và gặp Nepal vào ngày 25/3/2025. Đây là những trận Malaysia sử dụng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả.

Thế là sau một thời gian “chạy vòng quanh”, đội tuyển Malaysia lại quay về với vạch xuất phát: Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya vẫn chưa thắng nổi đội tuyển Việt Nam sau 12 năm.

Đội tuyển Malaysia đã chính thức bị loại khỏi vòng chung kết Asian Cup 2027. 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đang bị dư luận Malaysia kêu gọi rằng họ phải bị tước quốc tịch nước này.