U23 Jordan gặp U23 Nhật Bản ở tứ kết giải U23 châu Á 2026
(Dân trí) - U23 Jordan giành chiến thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan tối 12/1 và đoạt vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 với ngôi nhì bảng A, xếp sau U23 Việt Nam.
Đối đầu U23 Kyrgyzstan, U23 Jordan được đánh giá cao hơn sau chiến thắng 3-2 trước U23 Saudi Arabia cách đây 3 ngày. Đại diện Tây Á khởi đầu chậm, nhưng họ vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu.
Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 34, Alkhob đột phá bên cánh phải trước khi tạt bóng vào chuẩn xác cho đội trưởng Ali bật cao đánh đầu tung lưới U23 Kyrgyzstan, mở tỷ số 1-0 cho U23 Jordan.
Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, U23 Jordan chơi chắc chắn trong phòng ngự. U23 Kyrgyzstan nỗ lực tấn công nhưng họ thiếu sắc sảo ở các tình huống dứt điểm cuối cùng và chấp nhận thua 0-1 sau 90 phút.
Ở trận đấu cùng giờ, U23 Saudi Arabia thua 0-1 U23 Việt Nam và bị loại. U23 Jordan giành vị trí nhì bảng A với 6 điểm và giành quyền vào tứ kết, gặp U23 Nhật Bản vào 18h30 ngày 16/1.
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.