U23 Jordan gặp U23 Nhật Bản ở tứ kết giải U23 châu Á 2026

Đối đầu U23 Kyrgyzstan, U23 Jordan được đánh giá cao hơn sau chiến thắng 3-2 trước U23 Saudi Arabia cách đây 3 ngày. Đại diện Tây Á khởi đầu chậm, nhưng họ vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 34, Alkhob đột phá bên cánh phải trước khi tạt bóng vào chuẩn xác cho đội trưởng Ali bật cao đánh đầu tung lưới U23 Kyrgyzstan, mở tỷ số 1-0 cho U23 Jordan.

U23 Jordan (trắng) giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, U23 Jordan chơi chắc chắn trong phòng ngự. U23 Kyrgyzstan nỗ lực tấn công nhưng họ thiếu sắc sảo ở các tình huống dứt điểm cuối cùng và chấp nhận thua 0-1 sau 90 phút.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Saudi Arabia thua 0-1 U23 Việt Nam và bị loại. U23 Jordan giành vị trí nhì bảng A với 6 điểm và giành quyền vào tứ kết, gặp U23 Nhật Bản vào 18h30 ngày 16/1.