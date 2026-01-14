CĐV Hàn Quốc muốn đội nhà học hỏi U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản

U23 Hàn Quốc thua 0-2 trước U23 Uzbekistan, may mắn vào tứ kết

"Thật xấu hổ cho U23 Hàn Quốc. Xem U23 Việt Nam mà học hỏi kìa. Họ thắng Jordan 2-0, thắng cả chủ nhà Saudi Arabia", tài khoản Chaindong Cha của Hàn Quốc bày tỏ trên trang Korea Football Team sau khi chứng kiến U23 Hàn Quốc để thua U23 Uzbekistan với tỷ số 0-2 ở lượt trận cuối bảng C giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối 13/11 (giờ Việt Nam).

U23 Hàn Quốc (áo đỏ) bất ngờ để thua U23 Uzbekistan với tỷ số 0-2 (Ảnh: AFC).

Dù được xem là một trong những ứng viên sáng giá cạnh tranh chức vô địch giải U23 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia, nhưng U23 Hàn Quốc cho thấy phong độ không thật sự tốt sau 3 trận vòng bảng, đặc biệt là trận thua trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối.

Đó là trận đấu mà U23 Hàn Quốc gần như bế tắc trong khâu tấn công, ngược lại hàng thủ thi đấu thiếu sự chắc chắn và để thủng lưới hai bàn trong hiệp 2.

Thua bất lực trước đội bóng Trung Á, nhưng U23 Hàn Quốc lại gặp may khi ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm, U23 Lebanon bất ngờ đánh bại U23 Iran 1-0. Chiến thắng của U23 Lebanon khiến cả hai đội Lebanon và U23 Iran đồng loạt bị loại, vé vào tứ kết vô tình rơi vào tay U23 Hàn Quốc.

Dù vậy các CĐV Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng trước màn trình diễn của đội nhà, khi giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng cùng thành tích 1 trận thắng, 1 trận hoà và 1 trận thua.

"Hàn Quốc có màn trình diễn tệ hơn rất nhiều so với U23 Việt Nam. Cầu thủ không có kỹ thuật cơ bản. Nhiều cầu thủ đẳng cấp chỉ ngang Lào hay Campuchia", tài khoản Lee Seong Hyeon tức giận chỉ trích.

U23 Hàn Quốc khá may mắn khi giành vé vào tứ kết (Ảnh: AFC).

"Tương lai của bóng đá chúng ta là đây sao? Không có quyết tâm, không có khát khao giành chiến thắng. Tôi ghen tị với bóng đá Nhật Bản", tài khoản Jo Seong Gi bình luận.

"Huấn luyện viên đội này nên bị sa thải, có khi mời Kim Sang Sik của Việt Nam dẫn dắt còn tốt hơn. Đá thế này thì khó mà cạnh tranh dù may mắn có vé vào tứ kết", tài khoản Kim Yong Chan tuyên bố.

"Rõ ràng chúng ta thua một trò chơi mà chúng ta không thể xem được trong bất kỳ điều cơ bản nào... Nhật Bản thì vẫn luôn tốt, còn chúng ta vẫn luôn chơi phập phù", tài khoản Park Tae Yeon nhấn mạnh.