Xác định 18 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

18 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (6 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (2 đội): Morocco, Tunisia Dân trí tiếp tục cập nhật…

Những đại diện đầu tiên ở châu Phi đã có vé tham dự World Cup 2026. Morocco là đội bóng đầu tiên ở châu lục này giành quyền tham dự giải đấu bóng đá số một thế giới. Sau loạt trận đêm qua, châu Phi xác định thêm một đại diện khác là Tunisia.

Tunisia là đội bóng thứ hai ở châu Phi góp mặt ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trước lượt trận thứ 8 ở bảng H, Tunisia đang có nhiều hơn đội xếp thứ hai là Namibia 7 điểm (còn 3 vòng). Tunisia chỉ gặp đối thủ không quá mạnh là Guinea Xích Đạo trên sân khách. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đoàn quân HLV Sami Trabelsi nghiễm nhiên có vé đi tiếp mà không cần quan tâm tới trận đấu của Namibia.

Tunisia đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Guinea Xích Đạo với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Ben Romdhane ở phút 90+4.

Như vậy, Tunisia đã có 22 điểm sau 8 trận đấu, hơn đội xếp thứ hai là Namibia 10 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ngay cả khi toàn thắng cả ba trận còn lại, Namibia cũng không thể bắt kịp điểm số của Tunisia.

Đây là lần thứ 7 Tunisia tham dự World Cup trong lịch sử. Trong cả 6 lần trước (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022), đội bóng này đều không vượt qua được vòng bảng.

Trước đó, Morocco đã ghi danh vào World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Ở vòng chung kết World Cup 2026, châu Phi có tới 9,5 suất (9 suất trực tiếp và 1 suất tham dự play-off Liên lục địa). Với diễn biến như hiện tại, các đội Ai Cập, Nam Phi, Algeria nhiều khả năng sẽ là cái tên tiếp theo ở châu lục này góp mặt ở World Cup 2026.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, FIFA đã xác định 18 đội tuyển góp mặt ở World Cup 2026 gồm Canada, Mexico, Mỹ (chủ nhà), Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), New Zealand (châu Đại Dương), Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay (Nam Mỹ) và Morocco, Tunisia (châu Phi).