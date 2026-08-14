Siêu máy tính dự đoán tỷ số trận Singapore gặp Thái Lan

Ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, Thái Lan đã cho thấy sức mạnh khi giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu và không thủng lưới bàn nào. Nhờ đó, đội bóng xứ chùa vàng đứng đầu bảng B với 12 điểm.

Thái Lan toàn thắng cả 4 trận ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, Singapore cũng cho thấy sự khó chịu khi xếp thứ hai bảng A với 8 điểm. Họ đã cầm hòa cả hai đội bóng mạnh hơn là đội tuyển Việt Nam và Indonesia.

Trước thềm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Jalan Besar (Singapore), siêu máy tính Be Soccer vẫn đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của Thái Lan trước đội chủ nhà Singapore.

Theo đó, cơ hội chiến thắng của Thái Lan lên đến 76,2%. Khả năng thắng của Singapore là 9,1%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 14,7%. Hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến của Thái Lan là 2,61, còn của Singapore chỉ là 0,8.

Trong trường hợp Thái Lan giành chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-0 với 11,3%. Tiếp theo là các tỷ số 3-0 (9,8%), 2-1 (9%), 1-0 (8,6%). Còn ở khả năng Singapore chiến thắng, tỷ số có khả năng xuất hiện cao nhất là 2-1 với 2,7%. Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 6,9%.

Singapore từng gây ra khó khăn cho đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng (Ảnh: Thành Đông).

Trong quá khứ, Thái Lan chiếm ưu thế về đối đầu với Singapore. Trong 70 lần chạm trán trong quá khứ, “Voi chiến” thắng 41, hòa 18 và thua 11 trước Singapore. Trong đó, đội bóng xứ chùa vàng đã thắng 10 trận liên tiếp trước đối thủ.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trong trận giao hữu vào năm 2025. Thái Lan đã đánh bại Singapore với tỷ số 3-2. Ở ASEAN Cup 2024, hai đội cũng gặp nhau ở vòng bảng. Thái Lan cũng vượt qua Singapore với tỷ số 4-2.

Đội hình dự kiến Singapore vs Thái Lan

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.

Dự đoán tỷ số Singapore 1-2 Thái Lan