Chủ nhà Mexico cam kết sẽ hỗ trợ tuyển Iran tham dự World Cup 2026

"Mexico duy trì quan hệ ngoại giao với mọi quốc gia trên thế giới, vì vậy chúng tôi sẽ chờ xem FIFA quyết định như thế nào", Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum phát biểu trong buổi họp báo hôm 17/3 khi được hỏi về việc liệu Mexico có sẵn sàng đăng cai các trận đấu ở bảng G - bảng đấu có sự tham dự của đội tuyển Iran tại World Cup 2026 vào tháng 6 tới hay không.

Tuy nhiên bà Sheinbaum nhấn mạnh quyết định cuối cùng thuộc về FIFA và Mexico luôn duy trì quan hệ với tất cả các quốc gia, cũng như sẵn sàng phối hợp theo các phương án được thống nhất.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Iran tham dự World Cup 2026 (Ảnh: AFP).

Trước đó, theo sự sắp xếp của FIFA, các trận đấu ở bảng G sẽ thi đấu tại Mỹ. Nhưng cuộc xung đột ở Trung Đông diễn ra vào cuối tháng trước khiến khả năng tham dự World Cup 2026 của Iran bị đặt một dấu hỏi lớn, nhất là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khó đảm bảo được sự an toàn của các cầu thủ Iran nếu họ đến xứ sở cờ hoa thi đấu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ban đầu cho biết ông Donald Trump đã đảm bảo rằng đội tuyển Iran (dự kiến ​​sẽ đối đầu với New Zealand và Bỉ tại Los Angeles, tiếp theo là Ai Cập tại Seattle) vẫn sẽ được chào đón. Nhưng xung đột Trung Đông gia tăng trong hai tuần qua khiến người đứng đầu Lầu Năm Góc e ngại về sự an toàn của đội tuyển Iran.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội X, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj nêu rõ: “Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rõ ràng không thể đảm bảo an ninh cho đội tuyển quốc gia Iran, chúng tôi dứt khoát sẽ không tới Mỹ. Hiện chúng tôi đang đàm phán với FIFA để tổ chức các trận đấu của Iran ở Mexico”.

World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia, gồm Mexico, Mỹ và Canada. Tại Mexico, các trận đấu dự kiến diễn ra tại 3 thành phố Mexico City, Guadalajara và Monterrey.